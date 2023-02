Panorama d'une séance du Sommet Mondial des Gouvernements. Photo: baoquocte.vn



Hanoï (VNA) - Du 13 au 15 février, le vice-ministre des Affaires étrangères (AE), Pham Quang Hieu, a participé au Sommet Mondial des Gouvernements (WGS), effectué une visite aux Emirats Arabes Unis (EAU) et co-présidé la deuxième consultation politique de niveau vice-ministériel avec son homologue émirati, Saeed Mubarak Al-Hajeri.



Lors du Sommet Mondial des Gouvernements, le vice-ministre vietnamien a assisté à la séance plénière d’ouverture et prononcé un discours lors d’une séance sur la réponse au changement climatique et l’éducation. Il a souligné les efforts du Vietnam pour atteindre l’objectif “zéro émission nette” d’ici 2050, appelant les partenaires et les fonds d’investissement internationaux à investir dans les domaines prioritaires au Vietnam tels que l’économie verte et l’économie numérique…



A cette occasion, Pham Quang Hieu a rencontré le vice-président du Cabinet des ministres et ministre des Affaires étrangères du Turkménistan, Raşit Meredow, et le ministre des Affaires étrangères des Maldives, Abdulla Shahid. Le vice-ministre vietnamien leur a demandé de renforcer la coopération dans le commerce, le tourisme, l’investissement, la réponse au changement climatique, les transports… Ses interlocuteurs se sont tombés d’accord pour prendre diverses mesures visant à promouvoir la coopération entre leurs pays et le Vietnam dans les temps à venir.



Dans le cadre de sa visite aux EAU, outre la deuxième consultation politique de niveau vice-ministériel avec son homologue émirati, Saeed Mubarak Al-Hajeri, le vice-ministre Pham Quang Hieu a rencontré des représentants de différents ministères, organes et entreprises de ce pays.



Les parties vietnamienne et émiratie ont convenu de se coordonner activement dans l’organisation d’activités politico-diplomatiques, économiques et culturelles..., afin de célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2023. Elles ont décidé de promouvoir la création d’un Conseil d’affaires Vietnam – EAU, de soutenir le Vietnam pour développer l'industrie Halal, de renforcer l'organisation d'activités d'échanges culturels et artistiques...



Durant son séjour, le vice-ministre Pham Quang Hieu, également chef de la Commission d’Etat pour les Vietnamiens d’outre-mer, a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne aux EAU. -VNA