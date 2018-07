Hanoï (VNA) – Le vice-ministre de la Défense Nguyen Chi Vinh a reçu le 9 juillet à Hanoï l’attaché de défense indien PS Punia, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam, et son successeur Varandan Kumar, venu le saluer à l’occasion de sa prise de fonction.

Lors de la rencontre, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh a déclaré tenir en haute estime le développement continu et l'approfondissement des relations vietnamo-indiennes dans le secteur de la défense. Il a apprécié les contributions du colonel PS Punia dans le resserrement des liens bilatéraux durant son mandat, avant de souhaiter qu’à son nouveau poste, il continue d’œuvrer pour le développement de ces relations.

Le même jour, le vice-ministre Nguyen Chi Vinh a reçu l’attaché de défense israélien Taibel Yaakov, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam, et la nouvelle attachée de défense israélienne Bloria Hamama, venue le saluer à l’occasion de sa prise de fonction.

Le vice-ministre de la Défense Nguyen Chi Vinh (droite) et l'attaché de défense sortant israélien, Taibel Yaakov. Photo : qdnd.vn



Appréciant les contributions de Taibel Yaakov dans les relations entre son pays et le Vietnam dans le secteur de la défense, Nguyen Chi Vinh a déclaré souhaiter qu’à son nouveau poste, il poursuive ses efforts afin d’accélérer le développement de l’amitié, de la coopération, de la confiance et de la compréhension entre les deux nations et, plus particulièrement, entre les deux armées.

Saluant la nouvelle attachée de défense israélienne, Nguyen Chi Vinh a affirmé que son ministère lui créerait des conditions optimales pour qu’elle puisse bien accomplir sa mission. -VNA