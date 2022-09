Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien (droite) et l’ambassadeur indien au Vietnam Pranay Verma. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre de la Défense, a reçu le 20 septembre à Hanoï, l’ambassadeur indien au Vietnam Pranay Verma, l’attaché de la Défense indienne au Vietnam, le colonel Varadan Kumar et le colonel Dheeraj Kotwal.

Lors de la rencontre, Hoang Xuan Chien a hautement apprécié les efforts et les contributions actives de l'ambassadeur à la promotion de l'amitié et de la coopération multiformes traditionnelles entre les deux pays. Au cours du mandat de l’ambassadeur, le partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde a été continuellement renforcé dans tous les domaines, notamment dans la défense.

Il a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance aux relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays et les deux armées. L'Inde est toujours un ami fiable, proche du Vietnam. Les relations de coopération dans la défense se développent de plus en plus, surtout dans la formation, l'industrie de défense, le maintien de la paix des Nations unies, la recherche stratégique...

Il a remercié l’Inde d’avoir fourni des subventions et des programmes de crédit au ministère vietnamien de la Défense. En juin dernier, les deux parties ont signé la Déclaration de vision commune sur le partenariat de défense jusqu'en 2030, guidant la coopération en la matière entre les deux pays dans les années à venir.



L'ambassadeur Pranay Verma a également exprimé sa joie devant l'évolution de plus en plus positive du partenariat stratégique intégral Inde-Vietnam, surtout en matière de défense. Il a souhaité que les deux parties continuent de promouvoir la coopération bilatérale dans l'industrie de la défense, la sécurité maritime, le maintien de la paix des Nations Unies, et se soutiennent lors des forums multilatéraux.

Recevant l'attaché de Défense de l'Inde venu pour lui rendre une visite de courtoisie, Hoang Xuan Chien a remercié et hautement apprécié les contributions du colonel Varadan Kumar, pendant son mandat en tant qu'attaché de défense de l'Inde au Vietnam, à la promotion de l'amitié et du partenariat stratégique intégral entre les deux pays en général, et les relations de coopération en matière de défense, en particulier.

Lors de la rencontre avec le colonel Dheeraj Kotwal, nouveau attaché de défense de l'Inde au Vietnam, Hoang Xuan Chien a exprimé sa conviction que le colonel Dheeraj Kotwal aura de nombreuses nouvelles initiatives pour promouvoir les liens de défense entre les deux pays. - VNA