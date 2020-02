Le VBF publie le Plan des énergies produites au Vietnam 2.0 (MVEP 2.0), lors d'un point presse tenu jeudi 27 février à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Forum des affaires du Vietnam (VBF) a présenté jeudi 27 février à Hanoï le Plan des énergies produites au Vietnam 2.0 (MVEP 2.0), recommandant un système énergétique diversifié qui privilégie l’utilisation des ressources énergétiques nationales.

Expliquant la raison pour laquelle le VBF publie le MVEP 2.0, Virginia Foote, représentante du VBF, a souligné la nécessité d’exploiter davantage les énergies renouvelables en encourageant la toiture photovoltaïque, ce pour remplacer les énergies fossiles qui s’épuisent et pour mieux protéger l’environnement.

De son côté, Rockhold, chef du groupe d’études sur l’électricité et les énergies du VBF, a insisté sur la nécessité des mécanismes et politiques appropriés pour encourager le secteur privé à investir dans les projets d’énergies renouvelables.

Le MVEP 2.0 met à jour sa version précédente et a été développé pendant une période de transition rapide sur les marchés mondial et local de l’énergie. Source: VBF

Sur la base de consultations avec les chefs d’entreprise et d’un examen attentif des tendances nationales et internationales, le MVEP 2.0 propose six recommandations axées sur les entreprises qui devraient améliorer la fiabilité et l’abordabilité du système énergétique du Vietnam.

Ces recommandations, qui peuvent aider le Vietnam à progresser rapidement vers un avenir énergétique plus durable sur les plans financier, social et environnemental, peuvent être exécutées à travers les six actions clés, selon le MVEP 2.0. -VNA