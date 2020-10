Les lieux d'un glissement de terrain dans la province de Quang Nam (Centre). Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Selon un bilan actualisé à 22h00 le 29 octobre par le Bureau permanent du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, le typhon Molave et sa circulation ont tué 23 personnes au Centre et dans les Hauts Plateaux du Centre.

Parmi les victimes figurent 21 personnes à Quang Nam (Centre), deux autres à Gia Lai et Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre).

Quarante-sept personnes ont été portées disparues, dont 24 à Quang Nam et 23 pêcheurs de Binh Dinh.

Lors d’une réunion tenue vendredi matin à Hanoï, le chef adjoint du bureau du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, Nguyen Van Tien, a demandé aux forces compétentes et aux autorités locales de travailler en étroite collaboration et d’appliquer des mesures d’urgence pour rechercher les personnes portées disparues.

Nguyen Van Tien, également chef adjoint de l’Autorité de gestion des catastrophes naturelles relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, a en outre demandé aux organes concernés d’accorder des assistances aux blessés, aux familles des morts et aux autres sinistrés.

Selon Vu Duc Long, directeur adjoint du Centre national de prévisions hydrométéorologiques, les 30 et 31 octobre, les provinces de Thanh Hoa à Quang Binh connaissent de fortes pluies avec une pluviométrie de 100 à 200 mm. Il existe des risques de glissements de terrain dans les zones montagneuses des provinces de Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Quang Nam et Quang Ngai, des risques d'inondations à Nghe An et Quang Binh.

Vu Duc Long a en outre indiqué que la tempête tropicale Goni pourrait entrer dans la Mer Orientale le 2 novembre et s’intensifier.

Le 30 octobre au matin, l’aéroport de Chu Lai dans la province de Quang Nam a terminé tout le travail lié au traitement des conséquences du typhon Molave. Selon un représentant d’Airports Corporation of Vietnam (ACV), l’aéroport de Chu Lai est prêt à reprendre ses activités après une suspension depuis le 27 octobre à 18h00 en raison du typhon Molave. -VNA