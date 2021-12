Bà Ria-Vung Tàu (VNA) – Le Vietnam se concentre sur l’amélioration de la connectivité des transports interrégionaux afin de développer le système portuaire.

Les ports maritimes du Vietnam ont traité 692 millions de tonnes de marchandises en 2020. Photo : VNA

Dans le plan directeur sur le développement du système portuaire du Vietnam, le port de Vung Tàu dans la province méridionale de Bà Ria-Vung Tàu sera transformé en un port général national et une passerelle internationale (Type IA) qui servira de lieu de transbordement international de conteneurs.

Avec le port de Hai Phong au Nord, ils forment les deux pôles importants en termes de développement portuaire du Vietnam.

À partir des deux ports, des corridors économiques clés reliant les pôles économiques les plus importants du pays (Hanoi et Hô Chi Minh-Ville) et avec la Chine et le Cambodge ont été mis en place.

Vung Tàu a toutes les conditions pour devenir un port d’entrée grâce à son avantage géographique et à son rôle important dans la région économique clé du Sud.

Son complexe portuaire de Cai Mep-Thi Vai joue un rôle de port de transbordement international pouvant desservir le Sud-Est, la partie méridionale du Centre, les Hauts Plateaux du Centre et le delta du Mékong.

Bui Van Quy, directeur général adjoint de Tan Cang Sai Gon Corporation, a déclaré que Cai Mep-Thi Vai a accueilli des navires de plus de 200.000 tonnes. Il deviendra un port de transbordement de la région et du monde qui pourra partager le volume de marchandises transportées avec Singapour, Hong Kong et Shanghai (Chine).

Par conséquent, l’achèvement rapide du système de transport reliant Cai Mep-Thi Vai est extrêmement important, a-t-il ajouté.

Pour créer une base pour le développement du port de Cai Mep-Thi Vai et de la région économique clé du Sud, le gouvernement, les ministères, les secteurs et les provinces de Bà Ria-Vung Tàu et Dông Nai investissent dans une série de projets.

Ces projets comprennent l’autoroute Biên Hoa-Vung Tàu, le pont de Phuoc An et la route périphérique n°4, ce qui contribuera à réduire la congestion de la route nationale 51, et se connectera avec les autoroutes Bên Luc-Long Thành et Dâu Giây-Long Thành vers Hô Chi Minh-Ville et d’autres localités.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Bà Ria-Vung Tàu, Nguyên Công Vinh, a déclaré que la province travaille avec les ministères et les secteurs pour examiner un projet de voie ferrée reliant les parcs industriels et les ports de la province à d’autres provinces afin de faciliter le transport des produits. – VNA