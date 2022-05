Photo: baotintuc

Tokyo (VNA) - Le quotidien japonais Nikkei a publié un article analysant la forte reprise du transport de fret aérien au Vietnam après la pandémie de COVID-19.

Selon cet article, le fret aérien au Vietnam devrait augmenter de 17 % en 2022 par rapport à l'année dernière pour atteindre plus de 1,52 million de tonnes, une accélération au-delà de l'expansion annuelle moyenne de 15 % au cours de ces 30 dernières années.

La demande croissante de fret national et étranger de la nation a fait grimper les exportations vietnamiennes de près de 20 % à environ 336 milliards de dollars en 2021.

De grands opérateurs de fret tels que DHL Express de l'Allemagne et ANA Holdings du Japon ciblent de plus en plus le marché vietnamien et promeuvent des services de fret réguliers à destination et en provenance du Vietnam.

Toutefois, certains experts estiment que les frais de fret aérien sont toujours deux à quatre fois plus élevés que les niveaux d'avant le COVID-19.

Ainsi, le groupe IMEX Pan Pacific, qui fait partie des plus grands conglomérats du Vietnam, cherche à décrocher de nouvelles affaires par le biais de sa filiale IPP Air Cargo, qui devrait entrer en service d’ici la fin de l’année en tant que première société vietnamienne spécialisée dans le fret aérien.

L'augmentation de la capacité de fret aérien pourrait aider à soulager la pression sur les fabricants au Vietnam pour trouver des unités de transport. -VNA