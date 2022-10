Lors d'une séance de travail de l'AN. Photo : VNA

Hanoï, 27 octobre (VNA) - La suppression des fausses informations sur les réseaux sociaux en tant que contre-mesure nécessite l'implication des agences compétentes ainsi qu'une coordination étroite entre les agences de gestion de l'État, ont déclaré les législateurs.S'exprimant en marge de la quatrième session en cours de la 15e Assemblée nationale le 26 octobre, le député Dang Xuan Phuong de la province centrale de Nghe An a noté que certains ont utilisé les réseaux sociaux pour diffuser des informations fausses et préjudiciables sur des affaires de corruption qui sont sous la surveillance drastique de le Parti et l'Etat.Cette décision vise à déformer les lignes directrices et les points de vue du Parti et de l'État et la performance des agences compétentes, a déclaré le député.Les gens doivent rester vigilants face à ce type d'informations, a souligné M. Dang Xuan Phuong, ajoutant que le ministère de l'Information et des Communications avait donné des conseils sur la manière de les reconnaître.Le législateur a également souligné la nécessité d'intensifier le travail de communication au sein du système politique à travers les canaux médiatiques officiels du Parti et de l'État dans le combat.À cet égard, Nguyen Thi Viet Nga de la province septentrionale de Hai Duong a déclaré que le ministère de l'Information et des Communications et d'autres ministères et agences assumaient la responsabilité principale de minimiser les mauvaises informations, notant que les agences de presse officielles devraient également partager la tâche.Le ministre de l'Information et des Communications, Nguyen Manh Hung, doit répondre à des questions sur la gestion des sites Web et des plateformes en ligne et sur le traitement des individus et des organisations qui publient des informations déformées et inexactes lors d'une séance d'audition de la séance.D'autres députés ont partagé leurs points de vue sur le succès du gouvernement dans la gestion socio-économique et le soutien de l'AN au gouvernement, aidant à mettre en place rapidement des décisions et des politiques.La supervision de la mise en œuvre des programmes cibles nationaux a contribué à éliminer les obstacles au décaissement, a déclaré Pham Van Thinh de la province septentrionale de Bac Giang.Le député a également salué la feuille de route du gouvernement sur la hausse des salaires des fonctionnaires, affirmant qu'elle devrait être déployée prochainement pour les encourager à contribuer davantage au développement économique national.- VNA