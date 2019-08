Diên Biên Phu (VNA) – Les représentants des provinces de Diên Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bai, Son La et Hoa Binh (Nord-Ouest) et des entreprises locales ont discuté lors d’une conférence tenue jeudi 22 août à Diên Biên Phu des enjeux de l’intégration internationale et du développement durable à l’ère numérique.

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Bui Thanh Son lors de la conférence, le 22 août dans la ville de Diên Biên Phu. Photo : VNA

S’adressant à la conférence, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Bui Thanh Son a présenté les opportunités et les défis que le Vietnam et la région du Nord-Ouest doivent relever à l’heure de l’intégration internationale.



Le responsable a rappelé que le Vietnam a signé un accord de libre-échange avec l’Union européenne, a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021.



Le pays a organisé avec succès l’Année de l’APEC 2017 et le Forum économique mondial sur l’ASEAN (WEF ASEAN) 2018, et accueilli le deuxième Sommet entre les États-Unis et la République populaire démocratique de Corée (RPDC) en février 2019.



En 2020, le Vietnam assumera une double responsabilité, en tant que président de l’ASEAN 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021.



Cela permet au Vietnam de s’attirer des ressources supplémentaires pour accélérer sa croissance et à ses localités de dynamiser leur développement socio-économique, a indiqué le vice-ministre permanent Bui Thanh Son.