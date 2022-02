Des avions à l'aéroport international de Noi Bai . Photo: VNA

Hanoi (VNA) – À mesure que les conditions météorologiques se sont améliorées, l’aéroport international de Nôi Bai, à Hanoi, a pu continuer d’accueillir les avions dès vendredi matin 18 février, selon l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam.



Jeudi soir, tous les vols à destination de l’aéroport international de Nôi Bai et de certains aéroports du Nord ont donc dû être déroutés vers d’autres aéroports tels que Vân Don (Nord), Phu Bai et Dà Nang (Centre). Certains vols ont été obligés de revenir à leur point de départ.



Le brouillard et la visibilité réduite sur de nombreux endroits dans le Nord ont perturbé le trafic dans plusieurs aéroports. À l’aéroport international de Nôi Bai, la visibilité était réduite à 700 - 800 mètres, le plafond nuageux à 50 - 60 mètres et le vent soufflait Nord-Est à une vitesse de 1 - 3 mètres par seconde.



Selon Trân Hoài Phuong, directeur de l’Autorité des aéroports du Nord, le mauvais temps a empêché des avions d’atterrir de 20h05 le 17 février à 04h25 le 18 février à l’aéroport international de Nôi Bai, perturbant de nombreux vols domestiques et internationaux.



Concrètement, cinq vols de Vietjet Air sont déroutés vers les aéroports de Dà Nang, Cat Bi et Tho Xuân ; trois vols de Bamboo Airways vers les aéroports de Dà Nang, Vân Dôn et Cat Bi ; 15 vols de Vietnam Airlines ont dû changer de direction et un autre est retardé.



Un vol de Pacific Airlines transportant 180 citoyens de Macao (Chine) à destination de l’aéroport international de Nôi Bai, est dérouté vers l’aéroport international de Vân Dôn mais le mauvais temps l’a contraint de changer de direction vers l’aéroport de Cat Bi.



Deux vols de Pacific Airlines au départ de Nôi Bai à destination de Hô Chi Minh-Ville ont été annulés en raison du mauvais temps.



Six vols internationaux à destination de Nôi Bai ont dû être déroutés vers d’autres aéroports, dont un vol a dû rebrousser chemin jusqu’au Japon. -VNA