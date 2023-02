Ho Chi Minh-Ville figure parmi les destinations les plus tendances en 2023. Photo: VNA Hanoï (VNA) – Le tourisme vietnamien est toujours aussi bien apprécié par la presse internationale, selon l’Administration nationale du tourisme du Vietnam.

Récemment, le magazine de voyage américain Travel & Leisure a désigné le Vietnam comme la meilleure destination culinaire d'Asie en 2023.



Traveller, un célèbre site de voyage australien, a placé le pho parmi les meilleures soupes de nouilles du monde et le banh cuon (crêpe vietnamienne à la valeur) dans le top 10 des délices les plus attrayants au monde et encourage les visiteurs à l'essayer.



Des destinations au Vietnam ont été également bien appréciées. Ho Chi Minh-Ville a figuré parmi les destinations les plus tendances en 2023, selon le célèbre site de voyage américain Travel off Pathm. La grotte de Son Doong, dans la province de Quang Binh (Centre), a fait son nom dans la liste des "10 grottes les plus incroyables du monde" compilée par le magazine canadien The Travel.



Le magazine américain Travel & Leisure vient de classer l'ancienne ville de Hoi An dans la province de Quang Nam (Centre) parmi les 25 meilleures villes touristiques au monde. La province de Ha Giang a été élue parmi les 52 meilleures destinations en 2023 par The New York Times. Le Vietnam était aussi sur la liste des "10 destinations de rêve pour les couples à la recherche de lieux de lune de miel, d'un prix abordable", répertoriée par le magazine de voyage australien Lonely Planet.

Photo: VNA Toujours selon l’Administration nationale du tourisme, en janvier, le nombre de touristes domestiques est estimé à 13 millions, soit le plus haut niveau jamais enregistré. Les recettes touristiques ont atteint 46.000 millions de dongs, en hausse de 31% en glissement annuel.



Cependant, le marché de touristes internationaux reste modeste. La République de Corée est demeurée la plus importante source de visiteurs étrangers avec 259.000 personnes suivie des Etats-Unis (78.000). Les visiteurs chinois n'ont été que 15.800, soit un recul de 96% par rapport à la même période de 2019. La Chine a rouvert ses frontières le 8 janvier et a repris des circuits touristiques par groupe vers 20 pays, mais le Vietnam ne figure pas encore sur cette liste. -VNA