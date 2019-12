Hanoi, 4 décembre (VNA) - Pour la première fois, le tourisme vietnamien a reçu des prix de classe mondiale avec deux titres: première destination du patrimoine et la meilleure destination golfique dans le monde en 2019.

Le Vietnam reçoit pour la première fois le prix «meilleure destination golfique dans le monde». Photo : VGP

Selon l’Administration du tourisme du Vietnam, lors du gala de la 26e cérémonie de remise du prix World Travel Awards (WTA) 2019 récemment tenue au Royal Opera House Muscat dans le sultanat d'Oman, le Vietnam a été nommé dans deux catégories à savoir «première destination du patrimoine» et «meilleure destination golfique dans le monde» en 2019. Il s’agit de la première fois que le tourisme vietnamien reçoit ces grands titres.Cette année, le Vietnam a remporté de nombreux prix prestigieux dans le tourisme, dont la meilleure destination en Asie, la meilleure destination culturelle en Asie, la meilleure destination culinaire en Asie et la meilleure ville culturelle en Asie pour Hoi An.Selon les données du Département général des statistiques, le Vietnam a accueilli un nombre record de visiteurs étrangers en novembre, près de 1,8 million, 39% par rapport à la même période en 2018.Il s'agit du nombre le plus élevé jamais enregistré, portant le nombre total de visiteurs internationaux au cours des premiers 11 mois à près de 16,3 millions, soit un bond de 15,4% en glissement annuel. Le chiffre d’affaires du secteur touristique en 11 mois est estimé à 649.000 milliards de dongs, 16,3%.- CPV/VNA