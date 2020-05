Hanoi (VNA) – Depuis que la pandémie de Covid-19 a été maîtrisée au Vietnam, le secteur du tourisme, qui a été gravement touché par l’épidémie, a pris des mesures pour se relancer, dans un premier temps, sur le marché intérieur.

Le tourisme vietnamien mise sur le marché national pour sa relance post-Covid-19. Source : VNA



Selon un rapport sur les voyages à l’étranger au Vietnam, réalisé en 2019 par Outbox Consulting, une entreprise pionnière dans la recherche et le conseil de solutions à la gestion et au développement des destinations au Vietnam, le nombre de touristes vietnamiens voyageant à l’étranger a augmenté de 10 à 15% par an et devrait augmenter de 9,5% d’ici 2021. Cependant, en raison du Covid-19, les voyages à l’étranger des Vietnamiens seront considérablement réduits, offrant ainsi au secteur du tourisme la possibilité de promouvoir le marché intérieur.

Un représentant de Google Asie-Pacifique a également déclaré que depuis l’assouplissement des mesures de distanciation sociale au Vietnam à la mi-avril, les recherches sur les vols intérieurs représentaient 85%, celles liées au tourisme maritime ont doublé et celles concernant les parcs nationaux ont augmenté de 25%.

Les chiffres montrent que la demande des Vietnamiens pour les voyages intérieurs est relativement élevée. Dans le contexte où les activités touristiques internationales n’ont pas pu reprendre leur élan, le secteur devrait bien saisir cette « opportunité en or » pour promouvoir le marché intérieur et améliorer la situation difficile de nombreuses entreprises de voyage. Des programmes de relance attrayants sont jugés nécessaires pour stimuler le tourisme national notamment alors que les touristes diminuent leurs dépenses après le Covid-19.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a récemment lancé un programme intitulé «Les Vietnamiens voyagent au Vietnam», visant à attirer la participation proactive des localités, des compagnies aériennes et des agences de voyage au rétablissement du marché national du tourisme. Du 1e juin au 31 décembre, le programme se concentre sur les tâches clés comme promouvoir les destinations et les produits attrayants et construire et développer des plans de relance de haute qualité avec des prix raisonnables.

Le 16 mai, l’Association du tourisme du Vietnam (ATV) a officiellement lancé un programme national de stimulation du tourisme intérieur, qui sera mis en œuvre en deux étapes, la première du 15 mai au 15 juillet et la seconde du 15 juillet jusqu’à la fin de cette année. Dans le cadre du programme, plusieurs principes ont été mis en évidence, notamment le maintien de la sécurité des visiteurs, la réduction des prix, mais pas la réduction de la qualité du service, et l’ajout d’avantages. Les agences concernées devraient également accorder une grande attention à la fourniture de promotions uniques pour les différents produits de relance.

Le vice-président de l’ATV Vu Thê Binh a déclaré que la réponse de plus de 150 entreprises, représentant des entreprises de voyage à travers le pays, a montré leur détermination à revitaliser le marché intérieur et à aider le secteur du tourisme vietnamien à retrouver sa dynamique de croissance. Une des industries les plus touchées par le Covid-19, le tourisme a toutefois la capacité de se redresser rapidement et de contribuer à stimuler les autres secteurs économiques.

La meilleure preuve des efforts visant à relancer le marché du tourisme intérieur du pays est le fait que de nombreux participants à la chaîne d’approvisionnement des services touristiques ont partagé leurs difficultés et coopéré pour créer des produits concurrentiels à la fois en termes de qualité et de prix. Une série de provinces et de villes, qui sont les principales destinations touristiques du pays, ont appliqué une politique d’entrée gratuite et des frais de visite réduits de 20 à 50% pour leurs visiteurs. De nombreux établissements d’hébergement à travers le pays ont simultanément réduit les prix des chambres et des services. La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, en collaboration avec l’ATV, a déployé le programme «Tourisme vietnamien - destination lumineuse».

L’opérateur a également coopéré avec des sociétés de voyage prestigieuses, telles que Hanoitourist, Saigontourist, Vietrantour, Vietravel et Hanoi Redtours, pour offrir des visites avec des remises spéciales allant jusqu’à 40% pour des groupes d’au moins six personnes qui voyagent entre le 15 mai et le 31 décembre. Les billets d’avion sont inclus dans le package distribué par les agences de voyage. Le directeur de la société Hanoitourist, Phung Quang Thang, a noté que les gens hésitent à voyager, les entreprises devraient donc fournir des produits qui peuvent répondre aux besoins des touristes tout en les aidant à se sentir en sécurité.

Concernant la tendance de voyage post-Covid-19, le directeur général d’AZA Travel, Nguyên Tiên Dat, a estimé que dans le contexte de la « nouvelle normalité », les touristes préféreraient voyager vers les destinations indépendantes et moins bondées qui leur permettront de profiter d’activités en famille ou en petit groupe d’amis au lieu de rejoindre un voyage organisé en grand groupe comme auparavant.

Les transactions en ligne augmenteront après le Covid-19. En conséquence, les clients peuvent réserver des billets d’avion, des chambres d’hôtel et d’autres services depuis le confort de leur foyer. Cependant, la réservation en ligne exige une certaine expérience et beaucoup de temps pour chercher des billets bon marché et des promotions. Ainsi, les entreprises de voyage qui peuvent accélérer leur transformation numérique et proposer rapidement des forfaits à des prix raisonnables et un service professionnel qui répond à la nouvelle demande des clients, obtiendront des résultats plus importants.

De nombreuses agences de voyages ont également lancé leurs propres produits et stratégies afin de promouvoir le tourisme intérieur. Hanoi Redtours offre aux familles des visites attrayantes avec des réductions de 30 à 50%. Pendant ce temps, Vietravel a construit des packages avec des remises allant jusqu’à 50%. Saisissant la tendance du sac à dos, les entreprises ont également ajouté des produits et services de vente au détail, notamment la réservation d’hôtels et de billets d’avion ainsi que la location de voitures. Par exemple, l’AZA Travel Company a introduit divers services attractifs, avec des réductions allant jusqu’à 70% sur les billets d’avion et les hôtels et jusqu’à 50% de réduction sur les coupons dans les complexes de luxe du pays.

L’épidémie de Covid-19 est également une opportunité pour les entreprises de voyage de prouver leurs capacités à s’adapter aux fluctuations de la société et pour le secteur du tourisme d’apprécier de manière sérieuse et adéquate l’importance du tourisme intérieur.

