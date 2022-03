Hanoi (VNA) - Le secteur du tourisme est impatient et confiant de servir à nouveau les touristes, construisant l’image du Vietnam en tant que destination sûre, conviviale et hospitalière pour les résidents locaux et les visiteurs.

Vue aérienne de la ville de Dà Nang (Centre). Photo : VNA

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le 15 mars est le moment opportun pour rouvrir le tourisme aux visiteurs étrangers, car le Vietnam a jusqu’à présent presque terminé l’injection de doses de rappel de vaccins contre le Covid-19 pour que les adultes atteignent l’immunité collective.

En particulier, en mai, le pays accueillera les 31e Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), ce qui contribuera à attirer davantage de visiteurs dans le pays, en particulier ceux des membres de l’ASEAN.

L’Administration nationale du tourisme du Vietnam (ANTV) a fait savoir que les données analytiques de Google Destination Insights montrent que les recherches internationales d’informations sur les services touristiques et aéronautiques du Vietnam ont commencé à augmenter à partir de début décembre et ont monté en flèche plus tard le même mois et début janvier.

Touristes visitant Tràng An, dans la province de Ninh Binh (Nord). Photo : VNA

Depuis début janvier, le nombre de recherches internationales pour l’aviation vietnamienne est resté très élevé. Notamment, le taux d’augmentation a atteint 425% le 21 janvier et 374% le 3 février par rapport à la même période de 2021.

C’est une motivation pour les entreprises de voyage d’attendre avec impatience le jour de la réouverture et de réaliser l’objectif du secteur d’accueillir 5 millions de touristes étrangers dans l’année.

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, a réitéré les cinq points de vue pour la reprise et le développement du tourisme dans le nouveau contexte, y compris une rénovation plus forte par rapport à la période avant l’épidémie.

Le directeur général de l’ANTV, Nguyên Trung Khanh, a souligné que l’amélioration de la qualité des produits touristiques et du système d’infrastructure est essentielle pour renforcer la compétitivité du tourisme vietnamien.

Cette année, le marché intérieur est toujours considéré comme le principal marché du secteur du tourisme. Il attend également des touristes d’Asie du Nord-Est, d’Europe, d’Australie et d’Inde.

Touristes visitant Phu Quôc (Sud). Photo : VNA

Lors d’un récent séminaire, le président de l’Association du voyage du Vietnam, Vu Thê Binh, a souligné que le meilleur soutien aux agences de voyage peut actuellement provenir de politiques favorables. Il a suggéré de reprendre la politique de visa pré-épidémie pour les arrivées internationales.

Il a cité des statistiques de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) selon lesquelles des politiques de visa favorables contribuent à augmenter le nombre d’arrivées internationales de 5 à 25%. En particulier, l’exemption de visa de tourisme contribue à augmenter la demande de voyages de 16,6%.

Une étude du Conseil consultatif du tourisme (TAB) a montré que la politique d’exemption de visa a contribué à augmenter de 20% les arrivées du Royaume-Uni, de France, d’Allemagne, d’Espagne et d’Italie au Vietnam.

Selon l’ANTV, un séminaire sur la réouverture du secteur du tourisme se tiendra le 22 mars à Quang Ninh, marquant la relance du secteur dans la nouvelle normalité. – VNA