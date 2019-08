L'île de Phu Quy. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le district de Phu Quy, dans la province de Binh Thuan, dispose d'un fort potentiel dans le développement de l'économie maritime, notamment le tourisme, grâce à ses conditions naturelles favorables et à ses paysages magnifiques.

Des plages intactes aux eaux cristallines. Atmosphère paisible loin du mode de vie urbain animé. L'île de Phu Quy enchante les touristes.

Le Hoa Hong Nhung, touriste de Ho Chi Minh-Ville: "Cette île est magnifique et semble intacte, sans saleté et sans bruits. Je suis tellement amoureuse de l'île."

Ces dernières années, le transport maritime entre le continent et l'île a été amélioré. Depuis début 2016, l'électricité étant assurée 24 heures sur 24, le nombre d'arrivées de touristes a augmenté de plus en plus, avec environ 20.000 vietnamiens et étrangers en 2018. Cette année, plus de 5.000 personnes ont visité l'île à l'occasion de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril), et de la Fête internationale du travail (1er mai).



Ngo Tan Luc, vice-président du Comité populaire du district de Phu Quy, province de Binh Thuan: "Ces deux dernières années, le tourisme a connu un bel essor. Notamment, depuis la publication du plan de développement de Phu Quy en tant que site touristique clé de la province. Le tourisme est devenu plus fort que jamais".

Phu Quy n'est pas seulement un lieu d'évasion idéal, mais également une destination pour les chercheurs en raison de ses valeurs à la fois géologiques, géomorphologiques, biologiques, historiques et culturelles. L'île abrite également une tour du drapeau, qui affirme la souveraineté sur la mer et les îles du Vietnam.

Tran Thi Thanh Loan, de la Société des services aux missions étrangères (FOSCO): "L'île de Phu Quy dispose d'un fort potentiel de développement du tourisme car les visiteurs, en particulier les étrangers, préfèrent se rendre dans des destinations à la beauté primitive."

Ngo Tan Luc, vice-président du Comité populaire du district de Phu Quy, province de Binh Thuan: "Nous nous efforcerons de préserver la beauté intacte de l'île de Phu Quy tout en nous concentrant sur le développement de l'écotourisme marin."

Les autorités locales cherchent à diversifier l'écotourisme et le tourisme culturel afin de valoriser tout le potentiel de l’île de Phu Quy. -VNA