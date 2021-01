Hanoi (VNA) – Le Vietnam est une nouvelle destination intéressante pour tous ceux qui ont l’esprit tourné vers le sport et l’aventure. Il faut dire que la géographie des lieux est un sacré atout pour le développement de ces loisirs.

Trekking sur le mont Fansipan à Lào Cai (Nord). Photo : CTV/CVN

Les touristes étrangers, mais aussi vietnamiens, sont de plus en plus friands de trekking, de varappe, de plongée, de ski nautique, de parachutisme, de kayak…, bref, de tous ces sports à sensations.Trekking dans les montsProfitant de la nature que le pays a à offrir, de nombreux voyagistes se mettent à proposer des tours d’aventure et de découverte, en réponse à la demande des touristes, toutes nationalités confondues.* Voyages en voiture, moto, ou vélo : la route reliant Dà Nang à Kon Tum, et Dà Nang à Phan Rang ; celle du col Prenn, la RN 4 de Cao Bang à Hà Giang, les deux axes partant de la province de Hà Giang (de la ville de Hà Giang à Dông Van, et de Bac Quang à Hoàng Su Phi) ; la route Hoà Binh - Son La - Diên Biên, celle reliant Lai Châu à Sa Pa, et du chef-lieu Lào Cai à Bac Hà* Trekking : les monts Fansipan (Lào Cai), Ma Pi Lèng (Hà Giang), Bach Ma (Thua Thiên-Huê) et la chaîne Lang Biang (Dà Lat), notamment.* Cascades : Dâu Dang au lac Ba Bê ; Dray Sap, Dray Nu, Dam Bri au Tây Nguyên (hauts plateau du Centre) ; Ban Giôc (Cao Bang), notamment.* Plages, plongée sous-marine et sports nautiques : Cat Bà, Cù Lao Chàm, Phu Quôc, Côn Dao ainsi que la baie de Ha Long.* Spéléologie : la lac Ba Bê, Hoà Binh, la cascade Bà, le lac Nui Côc et les rivières Dà, Ma, Lô, Cuu Long... Vân Long - Ninh Binh : avis à tous ceux qui ont l’esprit d’aventure, avec le tour "meralda Ninh Binh". Ici, les touristes peuvent découvrir la beauté extraordinaire du marais Vân Long à Ninh Binh, en enfourchant un vélo ou en partant à l’assaut de la montagne.Parapente : les touristes qui veulent jouer les Icare au Vietnam peuvent contacter le club Vietwings, spécialisé dans le parapente. Relevant du Club de l’aviation du Sud (Division aérienne 370, ministère de la Défense), Vietwings forme des parapentistes et prodiguent toutes les connaissances nécessaires pour ne pas se brûler les ailes.Aventure et découverte à Dà Lat : les amateurs de sensations fortes peuvent souscrire à des circuits d’aventure qui les emmèneront à pied ou en VTT sur les pentes des montagnes Langbiang et Voi, où ils pourront s’arrêter découvrir les petits villages des environs. À découvrir également la chute d’eau à sept niveaux Da-tan-la, le col Prenn, la traversée du lac Tuyên Lâm en télécabines, les balades à dos d’éléphants..., ou encore le camping dans la forêt.Kayak sur la baie de Ha Long