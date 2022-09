Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Forum de haut niveau "Solutions pour la reprise et le développement durable du tourisme international" a été organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, le 8 septembre dans la mégapole du Sud.

Le forum, inscrit dans le cadre du Salon touristique international de Hô Chi Minh-Ville 2022 (ITE-HCMC 2022), a eu lieu en présence de Nguyên Van Nên, membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Hô Chi Minh-Ville ; du vice-Premier ministre Vu Duc Dam ; du ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung ; ainsi que des représentants des ministères du Tourisme du Cambodge, du Laos, du Myanmar et de la Thaïlande.S’exprimant lors du forum, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a vivement apprécié l’organisation de cet évènement. Il a déclaré que pour accélérer la relance du tourisme après les deux années de COVID-19 et devenir rapidement un secteur économique de pointe, l’industrie touristique a besoin de solutions et de propositions de nouveaux modèles et mécanismes.Avant la pandémie, le tourisme mondial avait connu une croissance continue pendant 10 ans, contribuant à 10,4% du PIB mondial. Au Vietnam, en 2019, le secteur touristique a connu une croissance de 16,5%, contribuant à 9,2% du PIB, et il a gagné de nombreux prix internationaux. Lors de la pandémie de COVID-19, l’industrie touristique a subi de très lourdes pertes, estimées à environ 2.000 milliards d’USD, et 62 millions d’emplois perdus. Le nombre de visiteurs internationaux a diminué de 70%, et celui de touristes domestiques, de plus de 50%. Jusqu’à présent, le tourisme mondial s’est progressivement redressé, créant 18 millions d’emplois et contribuant à environ 6,1% du PIB mondial.Le vice-Premier ministre a aussi reconnu les efforts de toute l’industrie touristique du pays, qui a profité de la pandémie pour innover, s’améliorer et surmonter les difficultés, notamment dans le manque de ressources humaines. Le tourisme vietnamien doit mettre en œuvre toutes les solutions pour se développer davantage.Vers le développement du tourisme MICELors du forum, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a déclaré que le tourisme national présentait de nombreux points positifs, des signes encourageants de prospérité. Au cours des huit premiers mois de 2022, plus de 1,44 million de touristes internationaux sont venus au Vietnam. Ils sont venus en grande partie de République de Corée, des États-Unis, du Japon, de Taïwan (Chine), du Laos, du Cambodge, de Malaisie, de Singapour, de Thaïlande, du Royaume-Uni, d’Allemagne et de France.La recette totale du secteur du tourisme est estimée à 356.600 milliards de dôngs. Le Vietnam continue de figurer parmi les destinations ayant le taux de croissance les plus élevés au monde, de 50% à 75%. Le nombre de recherches internationales sur le tourisme au Vietnam en juillet a augmenté de plus de 1.200 % par rapport à l’année dernière.

Des participants au forum sur le tourisme international à Hô Chi Minh-Ville, le 8 septembre. Photo: CVN

Il faut attirer des investissements et développer le tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) pour créer des produits touristiques attrayants, c’est une orientation importante du tourisme vietnamien jusqu’en 2025. Selon le ministre Nguyên Van Hùng, le tourisme MICE pourrait apporter de gros revenus, mais c’est aussi un type de tourisme qui exige un haut niveau professionnel, de la connectivité, de bonnes destinations et des produits expérimentaux.Lors du forum, des experts et des participants ont échangé et discuté des tendances du développement du tourisme international, du développement du tourisme MICE après la pandémie et de l’accélération du développement durable du tourisme. De nombreuses solutions pour attirer des visiteurs internationaux au Vietnam dans le nouveau contexte ont été proposées, afin de faire du Vietnam une des destinations préférées des touristes internationaux.Selon Hà Van Siêu, directeur général adjoint de l’Administration nationale du tourisme, avec de nombreux patrimoines culturels et naturels comme des merveilles du monde, de belles plages, des infrastructures touristiques performantes, avec des hôtels et des centres de villégiatures aux normes internationales et des stations balnéaires, ainsi qu’une situation politique stable et une population très hospitalière, le Vietnam est considéré comme une destination sûre et attrayante. La stratégie de développement du tourisme du Vietnam jusqu’en 2030 a identifié l’attraction des investissements, le développement du tourisme MICE et la création de produits touristiques attractifs comme les orientations importantes du secteur.Toujours lors de ce forum, la vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Thi Thang, a fait savoir que les visiteurs étrangers en ville représentaient près de 50% du nombre total du Vietnam, et un quart des revenus du tourisme de tout le pays. Pour accélérer la relance et le développement du secteur touristique international, la mégapole du Sud a activement mis en place de nombreuses solutions telles que la diversification des activités de promotion sur les marchés à travers la campagne de communication "Bienvenue à Hô Chi Minh-Ville". La ville a élaboré des nouveaux produits spécifiques avec comme ligne de conduite le programme "Chaque arrondissement ou district doit avoir un produit touristique propre et typique".La ville a développé des politiques préférentielles pour attirer les touristes, notamment les délégations MICE dans la ville. Afin de relancer et de développer durablement un tourisme international, Hô Chi Minh-Ville a proposé que les pays de la sous-région du Mékong s’unifient et diffusent largement les critères de sécurité pour la prévention et le contrôle de l’épidémie de COVID-19 dans le domaine du tourisme pour servir de base à la construction de programmes touristiques de manière stable et à long terme.Au cours des huit premiers mois de 2022, la ville a accueilli plus de 1,3 million de touristes internationaux et 16,7 millions de touristes nationaux ; le chiffre d’affaires total est estimé à 74.500 milliards de dôngs (environ 3 milliards d’USD), en hausse de 90,6% par rapport à la même période en 2021, a ajouté Phan Thi Thang.Zoritsa Urosevic, directrice générale de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), a souligné que ce forum était une opportunité de trouver des solutions pour développer le tourisme international dans une direction plus durable, affirmant la reprise de l’industrie touristique dans la région Asie-Pacifique. Le Vietnam fait des progrès significatifs pour accélérer la reprise du tourisme. – CVN/VNA