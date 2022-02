Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Le nombre de recherches internationales sur le tourisme au Vietnam est sur une tendance à la hausse, ce qui est considéré comme un signe positif pour le secteur touristique du Vietnam, en particulier dans les efforts pour la relancer et retrouver une dynamique de croissance.

Les données analytiques de Google Destination Insights montrent que les recherches ont commencé à augmenter à partir de début décembre et ont monté en flèche plus tard le même mois et début janvier.

La ville antique de Hoi An accueille à nouveau les visiteurs étrangers. Photo : VNA

En particulier, depuis le début du mois dernier, le volume des recherches internationales pour l'aviation vietnamienne est resté très élevé. Notamment, le taux d'augmentation a atteint 425% le 21 janvier et 374% le 3 février par rapport à la même période de 2021.

Le volume de recherche de logement a également commencé à augmenter à partir de début décembre. Selon les statistiques, les visiteurs de pays tels que les États-Unis, l'Australie, la Russie, la France, l'Allemagne, le Japon, Singapour, l'Inde, le Royaume-Uni et le Canada... ont le plus recherché des informations touristiques sur le Vietnam.

Les dix destinations au Vietnam qui intéressent le plus les étrangers sont Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Nha Trang, Phu Quoc, Phan Thiet, Da Nang, Hoi An, Da Lat, Quy Nhon, Ba Ria-Vung Tau.

Les experts ont attribué la tendance à la hausse au lancement par le Vietnam d'un programme pilote pour accueillir les touristes étrangers à Nha Trang, Phu Quoc, Quang Nam, Quang Ninh et la ville de Da Nang, et à une campagne de communication intitulée "Vivre pleinement au Vietnam".

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a envoyé un rapport au Premier ministre proposant d'ouvrir complètement les activités touristiques internationales, d'accueillir les touristes étrangers au Vietnam et de

faciliter les voyages à l’étranger des Vietnamiens à partir du 31 mars prochain. - VNA