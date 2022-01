Un terrain de golf dans la province de Vinh Phuc (Nord). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le tourisme golfique, avec ses niveaux de sécurité élevés et peu de contacts, attirera davantage de touristes étrangers ayant de hauts revenus au Vietnam après la pandémie de COVID-19, a estimé un haut responsable du tourisme national.

Hà Van Siêu, directeur général adjoint de l'Administration nationale du tourisme, a déclaré que le tourisme golfique avait contribué au succès global de l'industrie sans fumée du Vietnam en 2019 avec un nombre record de 18 millions de visiteurs étrangers.



"Une fois la pandémie maîtrisée, la demande de visiteurs étrangers, en particulier ceux qui dépensent beaucoup au Vietnam pour jouer au golf, sera encore plus importante car ce produit touristique présente un niveau de sécurité élevé et un contact limité avec des foules", a indiqué M. Siêu lors d'un séminaire sur le tourisme golfique organisé fin 2021 dans la province de Quang Ninh (Nord).



Il a déclaré que ces dernières années, le nombre de touristes de golf avait augmenté et que le pays devrait se concentrer sur le développement de ce secteur dans la période de "nouvelle normalité".



Nguyên Van Linh, président de l'Association vietnamienne du tourisme golfique, a affirmé que le pays possédait un grand potentiel pour son développement grâce à sa situation géographique favorable et ses infrastructures.



Le Vietnam compte environ 100.000 golfeurs et 100 terrains de golf en activité. Parmi eux, 32 répondent aux normes internationales 5 étoiles et sont situés le long de la route côtière de 6.000 km, à proximité d’hôtels et centres de villégiature de luxe.



Ces deux dernières années, malgré les graves répercussions de la pandémie sur le tourisme, plusieurs nouveaux terrains de golf ont vu le jour à Quang Ninh, Vinh Phuc (Nord), ainsi qu'à Hà Tinh, Binh Thuân (Centre)...

Les experts du tourisme pensent que le Vietnam devrait saisir l'occasion pour promouvoir le développement du tourisme golfique et attirer davantage de golfeurs de hauts revenus, alors que le pays rouvre en ce moment ses frontières aux voyageurs internationaux.



Cependant, les représentants de certaines agences de voyages ont déclaré qu'il n'y avait pas de politiques claires pour créer des conditions favorables au développement de ce produit touristique à l'heure actuelle.



En outre, aucune société n'a lancé des voyages dédiés au golf pour les touristes étrangers, alors que ceux-ci abondent en Thaïlande et en Malaisie, et à des prix raisonnables.



M. Linh a jugé qu'il était nécessaire de développer des produits axés d'abord sur le marché national en raison de sa forte demande, le pays comptant actuellement quelque 100.000 golfeurs.



L'Association nationale du tourisme golfique continuera d'organiser un certain nombre de tournois au Vietnam pour attirer les joueurs nationaux, a-t-il ajouté.



Le Vietnam a été désigné comme la meilleure destination de golf au monde en 2021 lors de la 8e édition annuelle des World Golf Awards. C'est la deuxième année que le pays est honoré de ce titre. -CVN/VNA