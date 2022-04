Le marché flottant de Nga Nam, une célèbre attraction de Soc Trang. Photo : thamhiemmekong.com



Soc Trang (VNA) - Situé en aval du fleuve Hau avec de nombreux festivals et de beaux traits culturels des groupes ethniques, la province méridionale de Soc Trang compte aujourd’hui de nombreux sites touristiques bien connus.

Soc Trang a pris de nombreuses solutions pour que le tourisme devienne le fer de lance de son économie d'ici 2030, contribuant à promouvoir d'autres secteurs.

La vice-présidente du Comité populaire provincial, Huynh Thi Diem Ngoc, a déclaré qu'en plus de 8 sites historiques et culturels au niveau national et de 41 au niveau provincial, Soc Trang possède également 8 patrimoines dans la Liste représentative des Patrimoines culturels immatériels du Vietnam et de l'humanité. Ces patrimoines sont des atouts précieux et des produits touristiques qui créent une attraction unique pour le tourisme local.

A Soc Trang, les visiteurs ont l’occasion de contempler de magnifiques paysages, d'anciennes pagodes ; de participer à des fêtes joyeuses de plusieurs ethnies ; de s'immerger dans l'espace des chansons folkloriques ; ou de déguster des spécialités culinaires telles que le "pía", la soupe de nouilles...

Le festival de courses de bateaux Ngo de l'ethnie khmer. Photo: VNA



Fort de ses potentiels et ses atouts, la province se fixe comme objectif que le tourisme devienne un secteur économique important d'ici 2025, et un secteur économique de pointe doté d’un système d'infrastructures synchrones, de produits touristiques diversifiés et d’une compétitivité élevée.

La province compte de développer de nombreux produits touristiques clés tels que le tourisme culturel spirituel et le tourisme des festivals – cuisine à la ville de Soc Trang, le tourisme religieux à Gieng Tien, l’éco-tourisme maritime à Mo O, le tourisme fluvial et la visite des jardins fruitiers My Phuoc, l’éco-tourisme maritime Cu Lao Dung et Ho Be Vinh Chay, le tourisme communautaire Phong Nam..., a partagé Mme Ho Thi Cam Dao, secrétaire adjointe permanente du Comité provincial du Parti et présidente du Conseil populaire provincial.

En outre, deux projets de développement touristique ont été inclus dans la liste d’appel à l'investissement: un terrain de golf dans le district de Long Phu et un parc de distraction dans la ville de Soc Trang. La province a également annoncé certaines politiques d'incitation à l'investissement dans le tourisme, a-t-elle ajouté.

Dans les temps à venir, Soc Trang se concentrera sur l’édification de la marque et la promotion des produits touristiques de chaque localité, le développement de circuits touristiques avec des localités du delta du Mékong et de l'extérieur. -VNA