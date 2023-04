Singapour espère recevoir entre 12 et 14 millions d'arrivées internationales cette année. Photo : AFP/VNA

Singapour, 7 avril (VNA) - L'Office du tourisme de Singapour (STB) a annoncé le 7 avril que le pays d'Asie du Sud-Est avait accueilli plus de 2,9 millions de visiteurs au premier trimestre de cette année, soit environ les deux tiers des chiffres antérieurs au COVID-19 comme la reprise du secteur touristique se poursuit.Bien que le nombre de visiteurs ne se soit pas encore complètement rétabli, les touristes sont restés plus longtemps dans le pays - 3,97 jours en moyenne, contre 3,34 jours en 2019, selon la STB.Pour attirer plus de voyageurs, STB travaillera avec les parties prenantes pour s'assurer que Singapour dispose d'un bon mélange d'attractions, d'hôtels, d'événements, d'expériences touristiques et d'autres services de haute qualité.Lorsque le secteur du tourisme se redressera, Singapour se concentrera sur six domaines clés, y compris les efforts pour transformer "l'île du lion" en une destination MICE (un type de tourisme qui combine réunions, incentives, conférences et événements) et une destination idéale pour les familles.La STB a déclaré qu'elle espère recevoir entre 12 et 14 millions d'arrivées internationales cette année avec une reprise complète du tourisme prévue d'ici 2024. Les revenus du secteur du tourisme devraient atteindre 18 à 21 milliards de SGD (13,53 à 15,79 milliards de dollars). Il y avait 19,1 millions de touristes à Singapour en 2019 et les recettes touristiques ont atteint 27,7 milliards de SGD. - VNA