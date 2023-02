Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh (Nord) a accueilli environ 1,7 million de visiteurs en février, générant près de 3.000 milliards de dongs de recettes.

Ainsi, en janvier et février, cette province a comptabilisé 3,35 millions de visiteurs, soit le double en rythme annuel, dont 157.000 étrangers. Le secteur du tourisme local a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 6.500 milliards de dongs.

Cette croissance s'explique par la hausse du nombre de visiteurs dans des sites touristiques spirituels tels que le complexe de Yen Tu, la zone des vestiges historiques de la dynastie des Trân à Dông Triêu, le temple de Cua Ong, la pagode de Cai Bau..., ainsi que la reprise des services de transport internationaux de passagers par voie maritime.



Quang Ninh élabore un projet sur le développement durable de l'industrie touristique d'ici 2025, avec des orientations à l'horizon 2030, lequel vise à en faire un pôle touristique international et un centre de connectivité régionale et internationale. D'ici 2025, la province vise annuellement 15,5 millions de visiteurs dont au moins cinq millions d'étrangers, et au moins 25,4 millions de touristes dont 8,6 millions d'étrangers en 2030.



Cette année, Quang Ninh cible 15 millions de visiteurs dont 2 millions d'étrangers, et 32.400 milliards de dongs de recettes. Pour y parvenir, la province prévoit d'organiser près de 200 événements culturels, festifs et touristiques. -VNA