Le tourisme de Quang Binh se redresse fortement



Quang Binh (VNA) - Selon le service du tourisme de Quang Binh, au premier trimestre 2023, cette province a accueilli près de 650.000 visiteurs, soit 4,45 fois plus qu'à la même période de 2022. Les recettes ont atteint plus de 733 milliards de dongs.

Les touristes séjournant ont été près de 300.000, soit 2,12 fois plus qu'à la même période de 2022. Les revenus des services d'hébergement sont estimés à plus de 94 milliards de dongs.



Ce sont des signaux positifs indiquant que le tourisme de Quang Binh poursuit sa forte reprise et constitue une destination attrayante, sûre et différente à laquelle les touristes font confiance et qu'ils choisissent.



La province de Quang Binh compte actuellement plus de 30 produits touristiques qui ont été officiellement mis en service, au service des touristes. Parallèlement, la province continue d'améliorer la qualité des services et produits touristiques pour répondre aux besoins et aux tendances touristiques de la nouvelle situation.

Le tourisme de Quang Binh est souvent apprécié par les organisations nationales et internationales, les magazines et les touristes. Début février 2023, Phong Nha et Dong Hoi ont figuré dans le Top 10 des destinations les plus conviviales au Vietnam en 2023, votées par des voyageurs du monde entier (prix annuel de Booking.com).



En 2023, Quang Binh vise 3,5 millions de visiteurs, dont environ 100.000 internationaux et 3.900 milliards de dongs de recettes. -CPV/VNA