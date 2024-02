Hanoi (VNA) - Les fêtes traditionnelles vietnamiennes ainsi que celles qui façonnent leur marque ajoutent de l’éclat au tourisme local tout en incitant le pays à s’associer aux autres États membres de l’ASEAN pour développer un tourisme de festival durable.

Au Festival de la citadelle de Tuyên. Photo: VNA

Un exemple est le Festival de la citadelle de Tuyên, réputé pour ses lanternes géantes, qui a fait de la province montagneuse septentrionale de Tuyên Quang un pôle d’attraction touristique pendant la Fête de la mi-Automne. Le festival a établi plusieurs records du Vietnam pour ses lanternes géantes.

Dans le Centre, la ville de Huê, dans la province de Thua Thiên-Huê, surnommée la ville des festivals avec plus de 500 festivals royaux, traditionnels et religieux, a organisé avec succès le Festival de Huê et le Festival de l’artisanat traditionnel au fil des années. L’événement a aidé la localité à capitaliser sur son patrimoine culturel pour promouvoir les valeurs traditionnelles et populariser les images locales dans le monde.

Pendant ce temps, la ville de Dà Nang a profité du Festival international des feux d’artifice alors que la marque du festival se consolidait sans cesse. La ville a accueilli plus de 63.000 touristes, dont 19.000 étrangers lors de la dernière soirée de l’édition de 2023.

Première destination touristique du Vietnam, la veille ville de Hôi An, dans la province de Quang Nam, a vu son festival de la pleine lune reconnu comme élément du patrimoine immatériel national en septembre 2023.

Il s’agit d’un festival après la récolte au cours duquel les gens se rassemblent pour célébrer une récolte exceptionnelle en préparant des gâteaux et des offrandes, exprimant sa gratitude au Ciel pour la paix et les récoltes abondantes.

Les danses du lion et de la licorne sont au centre du festival sur la scène principale de la place de la rivière Hoài et dans les rues de la veille ville.

Le festival est décoré par des lanternes dans le vieux quartier et des fleurs en papier éclairées par des bougies lancées sur la rivière Hoai les 14e et 15e jours du huitième mois lunaire. C’est également un rendez-vous privilégié pour la population locale et les touristes étrangers visitant et explorant la culture et le mode de vie de Hôi An.

Au Festival de Huê 2022. Photo: VNA



Tourisme de festival, nouvelle tendance pour améliorer la compétitivité

Selon le Secrétariat de l’ASEAN, l’ASEAN a accueilli quelque 143,5 millions de touristes internationaux en 2019, la période d’avant la pandémie de Covid-19, avec un taux de croissance de 6,1%, supérieur au taux moyen mondial de 4%.

Réinventer les services touristiques pour stimuler la compétitivité fait partie des objectifs du bloc régional visant à soutenir la reprise post-Covid-19 du secteur du tourisme. Le développement du tourisme de festival est considéré comme un moyen efficace d’ouvrir de nombreuses opportunités à l’ASEAN, y compris au Vietnam, pour renforcer son avantage concurrentiel et promouvoir une croissance durable.

Hà Van Siêu, directeur général adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a déclaré que les festivals étaient considérés comme un produit touristique attrayant qui contribue à améliorer les expériences touristiques étrangères et contribue à la croissance du tourisme de l’ASEAN.

Le tourisme de festival s’est développé en Asie du Sud-Est, les pays ayant adopté des politiques visant à étendre le tourisme durable en tandem avec la préservation culturelle, y compris la renaissance des festivals traditionnels.

Des festivals renommés attirent des foules immenses de touristes comme le festival Chol Chnam Thmay (Cambodge), les festivals de Songkran et de vol de lanternes (Thaïlande), les courses de bateaux (Laos) ou encore le festival d’art de Bali (Indonésie). Les spectacles d’art traditionnel, les jeux folkloriques et les festivals culinaires organisés dans le cadre des festivals sont des caractéristiques uniques qui créent des produits touristiques attrayants.

Les États membres de l’ASEAN travaillent en étroite collaboration pour développer le tourisme de festival, notamment en capitalisant sur les technologies numériques pour populariser l’offre touristique de festival.

Une campagne de marketing numérique sera déployée, visant à accéder à 10 millions de touristes potentiels d’ici un an, tandis que le contenu numérique pour le tourisme des festivals régionaux sera bien préparé. – VNA