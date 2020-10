Binh Thuân (VNA) - Au cours des 25 ans de développement et d’intégration, le tourisme de Binh Thuân continue à croître, faisant de la province méridionale du Centre non seulement un point lumineux sur la carte touristique du Vietnam, mais aussi une station balnéaire de renommée mondiale.

Mui Né, littéralement le Cap du Refuge, est un site touristique célèbre de Binh Thuân. Photo : vtr.org.vn



Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a récemment décidé de reconnaitre la zone touristique de Mui Ne en tant que zone touristique nationale, ouvrant une nouvelle voie de développement pour le tourisme de Binh Thuan.Binh Thuan dispose d’une côte de 192 km avec une pêcherie de 52.000 km², et l’île Phu Quy située à 56 milles marins (120 km) au large de Phan Thiêt.Selon Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, la mer de Mui Ne possède un climat chaud et venteux, devenant une destination attrative pour les planchistes et kitesurfers réputés venus du Royaume-Uni, de France, de Russie, d’Allemagne, etc.Considérée comme l’une des 50 meilleures plages au monde la meilleure plage d’Asie pour la planche à voile, Mui Ne est également sélectionné pour organiser la course internationale annuelle de planche à voile.Actuellement, cette province compte 383 projets d’investissement dans le tourisme cumulant un fonds total enregistré de 59.618 milliards de dongs (2,709 milliards de dollars). Elle dispose de 562 établissements d’hébergement en activité avec 16.589 chambres, 557 appartements et 315 villas.L’an dernier, Binh Thuân a accueilli 6,4 millions de touristes, soit une augmentation de 100 fois par rapport à 1995, dont 775.000 étrangers. Le chiffre d’affaires total du tourisme provincial a atteint 15.110 milliards de dongs.La province s’efforce d’accueillir environ 9 millions de touristes d’ici 2025, dont 1,5 million d’étrangers, de réaliser un chiffre d’affaires de 24.000 milliards de dongs. Le secteur touristique devrait créer des emplois à 24.000 personnes.Outre la diversification et l’amélioration des produits touristiques, Binh Thuân continuera à coopérer avec d’autres localités telles que Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho pour développer le tourisme de manière durable, a fait savoir le président du Comité populaire provincial, Nguyên Ngoc Hai.D’autre part, elle fait l’appel à des investisseurs stratégiques et ayant des expériences dans le secteur touristique maritime pour mettre en oeuvre des complexes touristiques haut de gamme, a-t-il encore indiqué. –VNA