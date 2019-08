Inauguration d’une ligne directe Bali – Hô Chi Minh-Ville. Photo: Ambassade d'Indonésie à Hanoi.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - « Bali & Beyond » ("Découvrez Bali et au-delà") est le thème d’un évènement qui vient d’être organisé à Hô Chi Minh-Ville à l'occasion du 74e anniversaire de la fête nationale indonésienne et pour promouvoir le tourisme balinais dans la ville.



Placé sous les auspices de l'ambassade d'Indonésie à Hanoi et le consulat général de l'Indonésie à Hô Chi Minh-Ville, l'évènement s’est tenu du 23 au 25 août 2019 au Crescent Mall, 7e arrondissement de la ville.



Une vingtaine d’entreprises indonésiennes opérant dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la mode et de l'artisanat y ont participé.



Des spectacles de cuisine et de danse ont permis aux visiteurs de découvrir la diversité de la cuisine et de l’art de cette île.



Fin mai dernier, la compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air a inauguré une nouvelle ligne internationale reliant Hô Chi Minh-Ville à Bali. Vietjet Air est ainsi devenue la première compagnie aérienne à exploiter des vols directs entre les deux villes. -CPV/VNA