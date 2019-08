Lors de la cérémonie organisée le 25 août à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le titre « Label agricole d’or du Vietnam 2019 » a été décerné à 75 marques fiables de ce secteur, lors d’une cérémonie organisée le 25 août à Hanoï.

Ho Xuan Hung, président du Conseil général de l’agriculture et du développement rural du Vietnam, a indiqué qu’il s’agissait de la 5e fois que cet événement avait été organisé, dans le but de reconnaître les contributions importantes des entreprises et des hommes d’affaires au développement agricole et rural.

Il a souligné que pendant quatre mois, le comité d’organisation avait étroitement collaboré avec les Services locaux de l’Agriculture et du Développement rural, de l’Industrie et du Commerce, l’Association des agriculteurs et de nombreux spécialistes, afin d’examiner plus de 500 produits agricoles des 63 villes et provinces du pays, et d’en choisir 75 pour décerner le titre « Label agricole d’or du Vietnam 2019 ».

Le jury a également sélectionné 20 entreprises et hommes d’affaires brillants dans le secteur de l’agriculture et de l’édification de la Nouvelle Ruralité pour les récompenser, a annoncé Ho Xuan Hung.

De son côté, le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural Le Quoc Doanh a affirmé que le titre « Label agricole d’or du Vietnam » et l’élection des entreprises et hommes d’affaires brillants dans ce secteur permettait de sensibiliser les agriculteurs et les entreprises à l’importance de l’instauration et du développement des marques au service du développement durable.

Cette année, VinEco, Ail Kinh Mon-Hai Duong, la société par actions de pharmacie et matériel vétérinaire Hanvet, la société par actions d’engrais Long Viet, ont été élues parmi les marques récompensées. -VNA