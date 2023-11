Hanoi (VNA) – Le thon est devenu le troisième produit aquatique le plus exporté au cours des dix premiers de cette année, derrière la crevette et le pangasius, a fait savoir l’Association de transformation et d’exportation des produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

La crevette vient en tête pour la valeur des exportations, avec 2,8 milliards de dollars, en baisse de 24% par rapport à la même période de l’année dernière. Elle est suivie par le pangasius avec 1,5 milliard de dollars, en baisse de 29% et le thon avec 693 millions de dollars, en baisse de 22%, a-t-elle précisé.



Sur le marché américain, les exportations de thon n’ont pas maintenu leur dynamique de croissance en août. Elles se sont légèrement repliées de 1% en septembre et ont plongé de plus de 41% au cours des neuf premiers mois de cette année.

En revanche, les ventes de thon ont frémi sur le marché pololais auquel les livraisons ont augmenté de 125% sur neuf mois pour atteindre plus de 4 millions de dollars, faisant du Vietnam le troisième fournisseur de thon de la Pologne, hors Union européen, derrière l’Équateur et les Philippines.



Entre-temps, les exportations de thon vers le Royaume-Uni ont progressé de 48% par rapport à la même période de l’année dernière, à plus de 5,5 millions de dollars. Le Vietnam est actuellement le 13e fournisseur de thon sur ce marché.

Le thon vietnamien est pris dans une spirale baissière sur le marché canadien durant huit mois consécutifs avant de repartir en hausse de 44% en septembre. Sur les trois trimestres 2023, les ventes se sont enfoncées de 47%, à près de 23 millions de dollars. – VNA