Photo : http://enternews.vn



Hanoï (VNA) - Un nouvel afflux d’investissements sud-coréens débarque dans le secteur du textile-habillement du Vietnam, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce.



Depuis 2015, les exportations vietnamiennes de textile-habillement vers la République de Corée ont connu une augmentation rapide. Cela s’explique par l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange Vietnam - République de Corée qui accorde des tarifs préférentiels à 24 catégories de marchandises. À l’heure actuelle, le textile-habillement représentent 17,8% des exportations totales du Vietnam vers la République de Corée et 30% des parts du marché sud-coréen de ce produit.



Après la signature de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), les entreprises sud-coréennes ont rapidement saisi les opportunités au Vietnam. Selon une enquête de l’agence sud-coréenne de promotion du commerce et de l’investissement (Korea Trade-Investment Promotion Agency, KOTRA), les entreprises sud-coréennes ont tendance à déplacer leurs investissements de la Chine vers le Vietnam. Cette tendance s’accéléra dans les 2 à 3 ans à venir.



"De plus, 62% des entreprises textiles sud-coréennes au Vietnam ne veulent pas restreindre leurs activités à la production d'habillement mais l'élargir vers le textile tel que fibres et étoffes", a fait savoir Lê An Hai, chef adjoint du Département des marchés asiatiques et africains du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.



Le Vietnam accueille un nouvel afflux d’investissements sud-coréens dans le secteur textile. Les experts se montrent inquiets du fait que le Vietnam pourrait ne pas en profiter car de nombreuses localités ont refusé des projets d'usines de teinture et de finition textile de peur des problèmes de pollution. Par ailleurs, les mécanismes d’encouragement des investissements qu’offre le Vietnam s’avèrent peu incitatifs.



Afin de se préparer à cette arrivée d’investissements, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère sud-coréen de l’Industrie, du Commerce et des Énergies ont signé un accord de coopération dans quinze domaines, dont le textile-habillement.



Les deux parties se sont engagées à collaborer pour élaborer des politiques préférentielles permettant d’inciter les entreprises sud-coréennes à investir de façon efficace dans le textile-habillement vietnamien.



Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a suggéré que les entreprises sud-coréennes accordent une plus grande priorité aux industries connexes, en particulier teinture et finition textile. Il a affirmé que le Vietnam leur offrirait des conditions favorables en matière de location de terres, de formalités administratives, de main-d’œuvre, etc.



Dans les mois et années à venir, les deux gouvernements continueront leurs dialogues politiques et programmes de connexion d’entreprises dans le but de promouvoir les investissements vers le secteur textile. "Un plan commun de coopération en la matière sera soumis à discussion par les deux gouvernements en septembre prochain", a annoncé Lê An Hai. -NDEL/VNA