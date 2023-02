Hanoi (VNA) – La plupart des entreprises ont préparé leurs plans pour surmonter les obstacles et défis qui attendent le secteur de l’habillement et du textile au premier semestre compte tenu de l’absence de signes de reprise de la demande mondiale.

Le secteur du textile et de l’habillement est directement touchés par les fluctuations du marché mondial. Photo : VNA

Le secteur a gagné 44 milliards de dollars grâce aux exportations en 2022, en hausse de 8,8% d’une année sur l’autre. Le chiffre devrait atteindre 47 à 48 milliards de dollars cette année.À l’aube de 2023, les fabricants de vêtements ont vu des marchés plus calmes au pays et à l’étranger, enregistrant des niveaux de stocks élevés et de faibles commandes au cours des six premiers mois en raison des craintes d’une inflation élevée.Les acheteurs étrangers paient moins et exigent plus sur la qualité, la durabilité et l’origine des produits, tandis que le marché intérieur a connu une chute du nombre de commandes, en particulier pour les premier et deuxième trimestres qui ne sont pas les périodes de pointe de la mode en une année.Pour faire face à la situation, Pham Quang Anh, directeur de la compagnie de confection Dony, a déclaré avoir trouvé une source de nouveaux clients et développé davantage de produits au service de ses clients traditionnels.Pendant ce temps, Trân Van Quy, directeur de compagnie de textile Trung Quy, a déclaré que son entreprise s’était tournée vers des produits verts et bio pour le marché américain.Cela signifie un remaniement du système d’usine, de la formation de la main-d’œuvre et de l’évaluation de la qualité pour obtenir les accréditations internationales connexes, a-t-il expliqué.Trung Quy a également changé les proportions d’investissement pour les marchés nationaux et étrangers à 50% et 50% par rapport aux 30% et 70% précédents, respectivement, a-t-il encore indiqué. – VNA