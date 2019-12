Hanoi (VNA) - La restructuration agricole est vitale pour le Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre), qui est l’une des régions du pays les plus touchées par les effets du changement climatique. D’autant plus que son économie repose encore largement sur l’agriculture.

La rotation des cultures permet de limiter les effets négatifs du changement climatique. Photo : VNA

Face à l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes climatiques extrêmes, le Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre) attache une grande importance à la restructuration agricole, notamment à l’agroforesterie, à la rotation des cultures, à l’adaptation du calendrier de récolte et à la culture de nouvelles variétés végétales.



Les arbres à la rescousse des rendements agricoles



La province de Dak Nông est l’une des pionnières en termes d’agroforesterie, qui consiste à faire pousser des arbres dispersés dans les champs. Au-delà de l’augmentation de la couverture forestière, cette pratique à différentes strates modifie les conditions de croissance, mais aussi la fertilité et l’humidité des sols ainsi que l’accès de la lumière. De plus, elle apporte des revenus supplémentaires et des produits diversifiés aux paysans.



L’agriculture est l’un des secteurs les plus vulnérables au changement climatique. Photo : VNA

La province voisine de Dak Lak a aussi mis en place de nombreuses mesures afin de mieux s’adapter aux bouleversements climatiques. En dehors de l’agroforesterie, les paysans ont intensifié la technique de rotation des cultures.



La famille de Bùi Van Ân dans le chef-lieu de Buôn Hô, province de Dak Lak, possède 2 ha de terres affectées à la culture du café. Lors des saisons sèches, nombre d’entre eux ont été endommagés, provoquant ainsi des pertes économiques considérables.



En 2013, il a ainsi décidé d’alterner la culture de caféiers avec celle d’avocats et de durians. Grâce à ces derniers, l’humidité ainsi que la fertilité du sol se sont nettement améliorées. Bùi Van Ân a donc connu une augmentation de ses rendements. Mieux encore, la vente des avocats et durians lui a permis d’engranger des revenus nettement plus élevés.



"Ce modèle présente des intérêts à la fois économiques et environnementaux", souligne Phan Viêt Hà, directeur adjoint de l’Institut des sciences et technologies sur l’agriculture et la sylviculture du Tây Nguyên. La rotation des cultures contribue à obtenir un sol de meilleure qualité, plus stable, avec une infiltration de l’eau facilitée, assurant ainsi l’élimination des polluants. Grâce à elle, le sol devient plus fertile, plus sain, et la biodiversité est protégée, ce qui représente un enjeu essentiel à l’heure de la surexploitation des sols. "Dans l’avenir, il faudra multiplier ce modèle pour contribuer à un développement durable de l’agriculture", insiste-t-il.



