Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Information et de la Communication vient d'organiser un forum intitulé « L'avenir d'Internet ».

Lors du forum, des représentants d'agences de gestion, des experts nationaux et internationaux et des entreprises ont discuté des défis lors du processus d'intégration, la tendance commune du développement et des technologies d’Internet, ainsi que des solutions de développement d’Internet au Vietnam.

Au cours des 20 dernières années, Internet au Vietnam a connu une forte croissance avec un taux d'utilisation de 70,3 % de la population, devenant une base pour le développement de l'économie numérique et de la société numérique.

Lors du forum. Photo: VNA

Le développement et l'amélioration des technologies d’Internet se déroulent rapidement avec l'explosion des nouvelles technologies connectant l’Internet des objets (IoT), le cloud computing, l'intelligence artificielle (IA), la blockchain…

Selon le vice-ministre de l'Information et de la Communication Pham Duc Long, pour résoudre les "gros problèmes" du développement d'Internet au Vietnam, il est nécessaire de prêter attention à un certain nombre de problèmes, dont le développement rapide, moderne et durable d’Internet, la réduction de l'écard numérique...-VNA