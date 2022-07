Hanoi (VNA) - Le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) a annoncé que son système de solution de facturation électronique est autorisé par le Département général de la fiscalité (GDT) du ministère des Finances à fournir des services à l’adresse hoadonct.gov.vn.

Selon une circulaire publiée par le ministère des Finances, toutes les entreprises, ménages commerciaux et particuliers, sauf à quelques exceptions près, doivent utiliser des factures électroniques au lieu de factures papier à partir du 1er juillet.Lê Duc Anh, directeur du Centre d’informatique et de technologie numérique du Département du commerce électronique et de l’économie numérique du MoIT, l’opérateur du système, a déclaré que la mise en œuvre du système contribuera à promouvoir l’application des factures électroniques dans l’e-commerce et les services publics en ligne, créant ainsi un environnement des affaires équitable, transparent et favorable pour les particuliers et les entreprises.Avec l’axe de développement des contrats électroniques du Vietnam que le ministère a annoncé en juin, le système de facturation électronique aidera les entreprises des secteurs de l’industrie et du commerce à avoir davantage de solutions et de motivation pour une transformation numérique efficace conformément à la politique du gouvernement, a-t-il ajouté.À ce jour, plus de 90 unités, dont le Département du commerce électronique et de l’économie numérique, ont obtenu le feu vert du GDT pour fournir des solutions de facturation électronique. - VNA