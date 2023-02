Hanoï (VNA) - Les provinces du Sud-Est préparent les infrastructures, les procédures et les ressources humaines nécessaires pour accueillir une nouvelle vague d'investissements directs étrangers (IDE).



Dans une coentreprise de production de pneus automobiles à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA/CVN

Dès la fin des vacances du Nouvel An lunaire 2023, le Comité populaire de la province de Binh Duong a rencontré de grandes entreprises telles que Sembcorp, CapitaLand (Singapour), la délégation d’hommes d’affaires du Nebraska (États-Unis), mais aussi le groupe Tokyu (Japon). Le but, rechercher les opportunités d'investissements.



La région du Sud-Est comprend Hô Chi Minh-Ville et les cinq provinces de Bà Ria-Vung Tàu, Binh Duong, Binh Phuoc, Dông Nai et Tây Ninh. Elle est une destination attractive. En 2022, deux localités - Hô Chi Minh-Ville et Binh Duong - arrivent en tête du pays en termes d'attractivité d'IDE, respectivement avec 3,94 milliards d’USD et 3,14 milliards d’USD.



En 2023, selon les calculs du Département des investissements étrangers (ministère du Plan et de l'Investissement), le Vietnam est en mesure d’accueillir 36 à 38 milliards d’USD d'IDE et la région du Sud-Est est particulièrement attractive.



Développer les infrastructures interrégionales

Les localités du Sud-Est se sont concentrées beaucoup sur l’amélioration de leurs infrastructures routières interrégionales. Photo : VNA/CVN

Afin d’accueillir les investisseurs, cette zone a décidé d’injecter d’importants capitaux dans l'infrastructure régionale. À titre d’exemple, la route périphérique 3 (passant par Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong, Dông Nai et Long An et d’une longueur de 76,3 km) sera mise en chantier au cours du deuxième trimestre 2023



Les provinces et les villes du Sud-Est investissent également dans l'expansion des autoroutes nationales. Hô Chi Minh-Ville vient de mettre en chantier l’élargissement de l'autoroute nationale 50 reliant la mégapole du Sud à Long An ainsi que l'intersection d'An Phu pour réduire la congestion sur l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Long Thành - Dâu Giây.



De son côté, la province de Binh Duong étend actuellement la route nationale 13 (entre Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et Binh Phuoc) et a également investi dans l'extension de la route DT 746 à six voies à l’accès au parc industriel VSIP III.



Les provinces de Dông Nai et Bà Ria-Vung Tàu souhaitent construire en juin l'autoroute entre Biên Hoà et Vung Tàu. Autre projet important, le pont de Phuoc An, reliant le port de Cai Mep - Thi Vai (Bà Ria-Vung Tàu) aux routes de Dông Nai pour créer un accès vers l'autoroute Bên Luc - Long Thành.



Selon Watanabe Nobuhiro, consul général du Japon à Hô Chi Minh-Ville, la région économique de la pointe Sud va considérablement évoluer grâce à la construction de l'autoroute Biên Hoà - Vung Tàu, et des routes périphériques 3 et 4. Ainsi, cette zone pourra attirer davantage d’investisseurs.



Construire des zones industrielles vertes



L’expansion des parcs industriels est aussi envisagée. En effet, Hô Chi Minh-Ville a l’intention construire le parc industriel Pham Van Hai étendant sur 668 ha.

Vue aérienne du parc industriel Vietnam - Singapour II (VSIP II) à Binh Duong au Sud. Photo : VNA/CVN

À Binh Duong, VSIP III, d'une superficie de 1.000 ha, s’est transformé en parc industriel vert, ce qui a attiré un projet du groupe danois LEGO avec un capital d'investissement de 1,3 milliard d’USD. La province investit maintenant pour transformer Cây Truong (1.000 ha) et Rach Bap en zones industrielles vertes. Idem pour les provinces Dông Nai et Bà Ria-Vung Tàu qui mettent l’accent sur la construction de nouvelles zones industrielles.



D’après Pham Van Cuong, chef adjoint du comité de gestion des parcs industriels de Dông Nai, cette province se coordonne actuellement avec les ministères et les secteurs compétents pour accélérer la création de huit nouveaux parcs industriels approuvés par le Premier ministre. Une fois achevées, les huit zones s’étendront sur plus de 7.000 ha. La province de Bà Ria-Vung Tàu, quant à elle, a l’intention de construire huit parcs industriels sur plus de 8.000 ha d’ici 2030.



Parallèlement à l'expansion des parcs industriels, les provinces du Sud-Est continuent cette année à améliorer l'environnement d'investissements. Hô Chi Minh-Ville cherche à établir un guichet unique dans les parcs industriels pour permettre aux entreprises d'évaluer la capacité de gestion des services et des agences concernées. De son côté, la province de Binh Duong effectue, à partir de 2023, toutes les procédures en ligne liées aux entreprises. Les provinces Dông Nai et Bà Ria-Vung Tàu promeuvent également l'amélioration de l'environnement des affaires et la réforme administrative, grâce à laquelle les procédures liées aux entreprises peuvent être résolues rapidement. Concernant les ressources humaines, les provinces de la région établissent un modèle associant État - entreprises - écoles, tout en développant un écosystème de start-up.



Avec une préparation minutieuse des conditions nécessaires, la région du Sud-Est souhaite devenir la première zone d’attractivité en termes d’IDE en 2023. -CVN/VNA