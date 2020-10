Cân Tho (VNA) - Une délégation de la Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Corporation (KIND) de la République de Corée a travaillé lundi 12 octobre avec des responsables de la ville de Cân Tho dans le delta du Mékong sur les opportunités d’investir dans le développement de zones urbaines intelligentes dans la localité.

Lors de la séance de travail à Cân Tho, le 12 octobre. Photo : VNA

La vice-présidente du Comité populaire municipal Vo Thi Hông Anh a déclaré que Cân Tho avait besoin de développer des domaines tels que la gestion et l’exploitation des zones franches d’exportation et des parcs industriels; l’adaptation aux changements climatiques et la protection de l’environnement dans les zones urbaines; la gestion et le développement des centres urbains et des zones résidentielles, la gestion foncière; et les communications intelligentes; et l’utilisation des bases de données, aidant ainsi les autorités municipales à construire des solutions de développement pour la ville.La ville appelle à l’investissement auprès des unités capables de s’associer à des investissements dans des projets dans la ville, a-t-elle dit, ajoutant qu’elle espérait que les investisseurs sud-coréens s’engageraient dans le développement de grands centres commerciaux à Cân Tho pour servir les investisseurs d’autres pays.Une ligne aérienne directe a été ouverte entre Cân Tho et la République de Corée, a-t-elle souligné, affirmant que les autorités municipales travailleront en étroite collaboration avec les investisseurs pour résoudre les problèmes pertinents le plus rapidement possible afin que les deux parties mettent en œuvre avec succès les projets.Teakwon Seo, vice-président exécutif de KIND, a déclaré que son agence souhaitait investir dans le développement de zones urbaines intelligentes à Cân Tho.Comme KIND travaille toujours sur des options spécifiques d’investissement dans la région du delta du Mékong, il est préférable d’investir à Cân Tho car c’est la plus grande ville de la région et son système d’infrastructure est relativement bon, a-t-il indiqué.KIND, l’agence dépendant du ministère sud-coréen des Terres, des Infrastructures et des Transports, travaille à la promotion de projets de partenariat public-privé (PPP) à l’étranger, et est capable d’investir directement dans des projets en tant qu’investisseur par l’acquisition d’une partie du capital ou en tant que prêteur direct. Elle gère actuellement des fonds d’investissement dont le capital total peut atteindre 1,5 milliard de dollars.Les domaines d’investissement et de soutien de l’organisation comprennent les infrastructures de transport, le développement urbain, l’électricité, l’énergie et les industries pétrochimiques, les ressources en eau et infrastructures environnementales. Au Vietnam, KIND mène des projets de développement urbain avec un capital d’investissement total de 390 millions de dollars. – VNA