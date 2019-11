Hanoi (VNA) – La Banque commerciale par actions d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV) et le sud-coréen KEB Hana Bank, ont signé lundi 11 novembre à Hanoi un accord de coopération stratégique.

Vue de la cérémonie, le 11 novembre à Hanoi. Photo : VNA

Les deux banques ont également annoncé que KEB Hana Bank est un partenaire stratégique de BIDV dont elle détient 15% du capital statutaire, marquant la plus grande fusion-acquisition de l’histoire du secteur bancaire vietnamien.Cet événéement a eu lieu en présence du vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê, de l’ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Park Noh Wan, et de la vice-gouverneure de la Banque d’Etat du Vietnam, Nguyên Thi Hông.BIDV a émis et vendu plus de 603 millions d’actions nouvelles à KEB Hana Bank pour près de 20.300 milliards de dôngs. Cette opération a aidé BIDV à augmenter son capital statutaire de 34.187 milliards de dôngs à 40.220 milliards de dôngs.KEB Hana Bank est ainsi devenue le plus grand actionnaire étranger et le deuxième actionnaire de BIDV après l’Etat vietnamien dont les parts dans la plus grande institution bancaire vietnamienne ont diminué à 81% contre 95,28% auparavant. – VNA