Hiroyuki Moribe, directeur exécutif de l'Institut japonais de recherche sur l’économie vietnamienne (VERI). Photo : VNA

Tokyo (VNA) - Du point de vue du peuple japonais, le succès du Vietnam est miraculeux. Le Vietnam a fait bonne impression auprès de la communauté internationale en tant que pays sûr au grand potentiel économique avec l'avantage d'une population importante.

C’est ce qu'a déclaré Hiroyuki Moribe, directeur exécutif de l'Institut japonais de recherche sur l’économie vietnamienne (VERI), lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information sur le maintien d'une croissance positive par le Vietnam malgré la pandémie de COVID-19.

Selon Hiroyuki Moribe, la bonne maîtrise de l'épidémie au Vietnam, dans le contexte où les États-Unis, l'Europe et l'Amérique du Sud continuent d'enregistrer chaque jour un nombre croissant de nouveaux cas, constitue l'un des facteurs les plus importants.

L'expert japonais a souligné que le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc avait rapidement pris des mesures drastiques pour faire face à l'épidémie de COVID-19, comme la fermeture des frontières. Le strict respect par les Vietnamiens de ces règles avait contribué au succès du Vietnam dans la lutte contre l'épidémie et le maintien des performances économiques favorables.

En particulier, le Vietnam a été l'un des rares pays à maintenir sa croissance économique malgré la pandémie en 2020. Au Japon, la troisième vague de COVID-19 se propage, avec de graves conséquences. Le Japon devrait étudier des leçons du Vietnam sur les mesures visant à contrôler l'épidémie et à promouvoir les activités économiques, a indiqué Hiroyuki Moribe.

Une fois l'épidémie maîtrisée et que les vaccins largement disponibles, les déplacements interrégionaux seront plus faciles et le nombre d'étrangers venant au Vietnam augmentera, contribuant à stimuler les activités commerciales et la croissance de l'économie vietnamienne.

Pour maintenir une croissance durable, selon M. Moribe, le Vietnam devait promouvoir particulièrement l’innovation. -VNA