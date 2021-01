L'ambassadeur du Vietnam en Argentine , Duong Quoc Thanh, reçoit Mme Poldi Sosa, présidente de l' ICAV . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le prochain 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) est un événement politique particulièrement important qui attire non seulement l'attention des Vietnamiens dans et hors du pays, mais aussi des amis internationaux.

Répondant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en Argentine, Mme Poldi Sosa Schmidt, présidente de l'Institut culturel Argentine-Vietnam (ICAV), a souligné le rôle de direction du PCV pendant la lutte pour l’indépendance nationale d’hier et l’oeuvre de développement national d’aujourd’hui.

En particulier, ces dernières années, le Vietnam s’est affirmé de plus en plus sa position sur la scène internationale, sa voix est de plus en plus respectée au sein des organisations internationales, a-t-elle dit.

Mme Poldi Sosa, qui est arrivée au Vietnam 20 fois depuis 1998, a exprimé sa grande surprise devant le changement sans cesse de ce pays de l’Asie du Sud-Est. La vie du peuple vietnamien s'est considérablement améliorée au fil du temps. Le Vietnam est aujourd’hui devenu une destination prisée de nombreux amis internationaux. Tous ces succès s'expliquent par la direction clairvoyante et ingénieuse du PCV et au consensus de toute la nation, a-t-elle partagé.

S’agissant du 13e Congrès national du PCV, Mme Poldi Sosa a déclaré qu’il s'agissait d'un événement très important pour examiner et à réévaluer les succès et les lacunes au cours des cinq dernières années, et à façonner les orientations pour le Vietnam dans la prochaine période.

"Avec la solidarité et le haut consensus au sein du Parti, je crois fermement que le 13e Congrès national du Parti obtiendra un grand succès, ouvrant une nouvelle étape de développement plus fort et plus réussi pour le Vietnam ", a-t-elle affirmé. -VNA