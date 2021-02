Le secrétaire général du PCV et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong à la conférence de presse le 1er février à Hanoï. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le succès du 13e Congrès national du PCV a permis de définir les orientations et stratégies de développement national et créé des bases solides à l’édification du socialisme, a déclaré un journaliste chinois.

Lors d’une interview accordée l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Tang Weiqiang, ancien chef du bureau de représentation de la Télévision centrale de Chine (CCTV) à Hanoï, a déclaré que le 13e Congrès national était un congrès important pour le développement du Parti et de l'État du Vietnam et qu’il était également un facteur clé pour assurer la stabilité politique et la sécurité nationale.

Le congrès a défini les objectifs et stratégies de développement national à l'occasion du 100e anniversaire de la fondation du pays et de la création du PCV. Des millions de Vietnamiens ont discuté et donné des avis sur les projets de documents soumis au congrès, ce qui a clairement reflété le "droit de maître du peuple", a souligné le journaliste chinois.

Le journaliste Tang Weiqiang, ancien chef du bureau de représentation de la Télévision centrale de Chine (CCTV) à Hanoï. Photo: VNA

Tang Weiqiang a exprimé le souhait de voir le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine continuer de se renforcer et se développer ainsi que de profiter aux deux peuples. -VNA