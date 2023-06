Le reporter Khamvisan Keosouphan, ancien assistant du président de la Commission de sensibilisation et de formation du Comité central du PPRL.



Hanoï (VNA) - Le style de "diplomatie du bambou" du Vietnam s'adapte à toutes les époques, a déclaré le reporter Khamvisan Keosouphan, ancien assistant du président de la Commission de sensibilisation et de formation du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL).



En tant que journaliste expérimenté, Khamvisan Keosouphan a été impressionné par le discours du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong sur la ligne diplomatique du Vietnam lors de la Conférence nationale des affaires étrangères pour la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du PCV, tenue fin 2021.



Selon lui, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a précisé la nature et l'orientation de la diplomatie vietnamienne basée sur l'indépendance, l'autonomie et la garantie au plus haut des intérêts nationaux.



Khamvisan Keosouphan a également exprimé sa forte impression devant les commentaires et les analyses du secrétaire général Nguyen Phu Trong sur la pensée diplomatique du Président Hô Chi Minh qui avait hérité de la philosophie et des traditions diplomatiques des générations précédentes pour les porter à une nouvelle hauteur.



Citant le discours du secrétaire général Nguyen Phu Trong, Khamvisan Keosouphan a déclaré qu'il s'agissait d'une combinaison harmonieuse entre le patriotisme, la culture nationale, les traditions diplomatiques vietnamiennes et la quintessence culturelle et les expériences diplomatiques mondiales.



Le style de "diplomatie du bambou", qui consiste en "racines solides, troncs robustes et tiges souples" (caractères du bambou), s'adapte non seulement aux conditions du Vietnam et à ses besoins de développement à l'heure actuelle, mais aussi à toutes les époques, a affirmé Khamvisan Keosouphan. -VNA