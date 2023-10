Le terminal de transbordement et de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL) de Thi Vai, dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud). Photo: VNA



Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Le terminal de transbordement et de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL) de Thi Vai, dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), a mené officiellement l'exploitation commerciale, le 29 octobre.

Investi par la société du gaz du Vietnam (PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation - PV Gas), le terminal de transbordement et de stockage de GNL de Thi Vai est actuellement le plus grand de ce genre au Vietnam. L'entrepôt est conçu pour recevoir un million de tonnes de GNL par an après l'achèvement de la première phase et sa capacité de stockage devrait tripler lors de la deuxième. De plus, ce terminal peut recevoir des navires d’un tonnage allant jusqu'à 100.000 tonnes. Il dispose d'un réservoir de 180.000 m3 et d'un réseau de canalisations de 6 km de long.

La mise en service de ce terminal contribuera à la mise en œuvre réussie de l'option du Parti et du gouvernement en matière d'orientation et de planification globale du développement énergétique national et de la transition énergétique dans une direction verte, propre et durable, s’est prononcé le vice-Premier ministre Trân Luu Quang, lors d'une cérémonie organisée à cette occasion.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA



Le gouvernement créera toujours des conditions favorables au PVN (Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam) et à ses unités membres ainsi qu'à tous les autres investisseurs dans le développement de projets énergétiques, pétroliers et gaziers, en particulier ceux d’énergie verte appropriée, conformément à l'option du Parti et aux politiques et lois de l'État, a affirmé Trân Luu Quang.

Le terminal de GNL de Thi Vai constituera un maillon important dans l’approvisionnement en gaz recyclé, assurant le maintien de la fourniture de gaz aux clients existants et à de nouveaux projets de centrales électriques conformément au Plan directeur pour le développement de l'industrie gazière du Vietnam pour 2025, avec vision à l’horizon 2035, approuvé par le Premier ministre. Le terminal de GNL de Thi Vai fournira à lui seul environ 1,4 milliard de mètres cubes de gaz aux clients et comblera une partie de la pénurie de gaz dans le pays après 2023.



Le 10 juillet 2023, le terminal de Thi Vai a accueilli sa première cargaison de GNL importée au Vietnam et jusqu’au 31 juillet, 20 millions de mètres cubes de GNL importée ont été mis sur le marché. -VNA