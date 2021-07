Hanoï, 9 juillet (VNA) – Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Mân a présidé le 9 juillet la 4e réunion du sous-Comité du personnel du Conseil électoral national (NEC).

Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân lors de la réunion. Photo : VNA



Lors de la réunion, Trân Thanh Mân a déclaré que la réunion est très importante car le sous-commission doit examiner et préparer un rapport et un projet de résolution sur la confirmation de l'éligibilité des députés élus à la 15e AN à soumettre à la 58e session du Comité permanent de l'AN, et faire rapport à la 15e AN lors de la première session.



Il a cité l'évaluation des dirigeants du Parti et de l'État selon laquelle les élections des députés à la 15e AN et des membres aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2021-2026 s'étaient déroulées de manière démocratique et conformément à la loi, avec un succès remarquable.



En conséquence, le taux de participation a atteint 99,6%, soit 0,25% de plus que la législature précédente.



Il est à noter que le pourcentage de personnes appartenant à des minorités ethniques parmi les députés élus dans ce mandat atteint 17,84% - le plus élevé jamais enregistré. Le taux de femmes députées dans cette législature, à plus de 30%, est également le plus élevé depuis le 6e mandat.

Trân Thanh Mân a souligné le rôle du sous-comité dans le travail de préparation des élections, y compris la préparation des profils des candidats et les listes officielles des candidats de l’AN et des circonscriptions, la confirmation et la communication des résultats de l'élection.



Le sous-comité s'est tenu au courant de la situation après les élections et a résolu les problèmes qui se posent, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'est coordonné efficacement avec la Commission des lois, le sous-comité chargé de résoudre les plaintes et les dénonciations, et le ministère de la Sécurité publique, dans la résolution de problèmes importants.



Dans le contexte des évolutions compliquées de la pandémie de COVID-19 et des changements de personnel en charge du travail électoral dans les localités, le sous-comité a coopéré avec les localités pour traiter rapidement les problèmes qui se posent.



Au cours de la réunion, les participants ont commenté le rapport et le projet de résolution sur la confirmation de l'éligibilité des députés élus à la 15e AN afin de compléter ces documents avant de les soumettre au Comité permanent de l'AN et à l'AN.- VNA