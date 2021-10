Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Sommet sur la ville intelligente ASOCIO - 2021 sera organisé sous forme virtuelle du 2 au 6 novembre par la Vietnam Software Association et l'Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO).

Ayant pour thème « Ville intelligente », l’événement sera tenu conjointement par l’Organisation de l’industrie informatique Asie-Océanie (ASOCIO) et l'Association du logiciel du Vietnam (VINASA) pour discuter des dernières tendances technologiques en matière de ville intelligente.

Il devrait réunir environ 10.000 délégués vietnamiens et étrangers.

L'événement fournira une plate-forme permettant aux experts de partager des informations et des pratiques dans le développement de villes intelligentes et l'amélioration du niveau de vie des citoyens urbains à travers 14 discussions sur cinq thèmes, notamment gouvernement numérique, immobilier intelligent, zones industriels intelligentes, produits/solutions pour la ville intelligente et startup sur les villes intelligentes.

Il présentera également une exposition virtuelle de solutions, services et plate-formes d'administration en ligne dans de multiples domaines.

Le Premier ministre a approuvé en août 2018 un projet de développement des zones urbaines intelligentes durables durant la période 2018-2025 et orientations pour 2030. Actuellement, une quarantaine de villes et provinces du pays ont élaboré et adopté leurs propres plans de ville intelligente.-VNA