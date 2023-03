Hanoï (VNA) - Le site Web Vietnam.travel de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) a continué de gagner en popularité, se classant au 128.229e rang mondial du classement des Web dans le monde, selon les données de SimilarWeb.

Le site Web national du tourisme présente les meilleurs atouts du tourisme durable du Vietnam et des expériences exceptionnelles aux visiteurs internationaux.

Dans la région, il égale celui de la Thaïlande (126.000e) et même devant l'Indonésie (137.962e) et la Malaisie (755.714e).

En février, le classement du site Vietnam.travel a augmenté de 60.825 places dans la liste de SimilarWeb par rapport au premier mois de cette année alors que de nombreux pays de la région ont connu une tendance à la baisse comme la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie.

Notamment, le site a enregistré le taux d'accès le plus élevé depuis les marchés internationaux, atteignant 85%, supérieur à l'Indonésie (62%), la Malaisie (58%), la Thaïlande (41%) et les Philippines (28%).

Le site Web promeut activement les images et la marque du tourisme vietnamien.-VNA