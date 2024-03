Plateau aux cinq fruits du Têt (Nouvel An lunaire). Photo: VNA

Bruxelles (VNA) – Le site BRUZZ, spécialisé dans l'actualité bruxelloise, a lancé le 25 février des reportages vidéo sur la culture vietnamienne.



Dans sa rubrique « BRUZZ International: spécial Vietnam », le site présente : « on goûte à la cuisine vietnamienne traditionnelle et moderne, on célèbre le Nouvel An vietnamien, on rencontre une Danoise qui se sent plus vietnamienne que danoise et on découvre la poésie de Quynh de Prelle ».



Le premier reportage porte sur le Nouvel An vietnamien à travers des activités organisées par des Vietnamiens de Belgique. Intitulé « Nouvel An vietnamien à Bruxelles : Je veux montrer que nos traditions sont belles », il raconte : « le Nouvel An vietnamien a été célébré avec faste par la communauté vietnamienne de Bruxelles. L'année du Dragon a été lancée avec de la musique, du théâtre et de la bonne nourriture ».



Le 2e reportage est consacré à Maria Truong qui, née au Danemark de parents vietnamiens, vit aujourd'hui à Bruxelles et travaille pour l'Alliance vietnamienne de Belgique. « Maria Truong: C'est bon de savoir qu'on peut compter sur la communauté » est le titre du reportage.



Le 3e, « Restaurant Nénu à St-Gilles: La cuisine vietnamienne a aussi droit à son évolution », raconte l’histoire de l’un des plus anciens restaurants vietnamiens de Bruxelles.



Et enfin, BRUZZ International présente la Vietnamienne Quynh de Prelle qui s'est installée à Bruxelles il y a 12 ans. Elle se consacre depuis à la poésie et à la photographie.



La publication de ces reportages par BRUZZ a permis de faire découvrir la culture vietnamienne en Belgique, tout en contribuant à promouvoir la compréhension et le respect de la diversité culturelle au sein de la communauté internationale.-VNA