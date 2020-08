Phu Tho (VNA) – Les toits de tôle sont rouillés, les fosses sont moins bien protégées tandis que les arbres et les déchets envahissent le site archéologique de Xom Rên, dans la commune de Gia Thanh, du district de Phu Ninh, dans la province septentrionale de Phu Tho.

Une vue du site archéologique de Xom Rên, à Phu Tho (Nord). Photo : CVN

Malgré les efforts déployés par la province de Phu Tho pour préserver le site, les tombes anciennes de 4.000 ans et la fosse contenant de nombreux artefacts précieux en poterie datant de milliers d’années, sont toujours en sommeil dans les jardins fruitiers des habitants de la région.En août 2012, le Comité populaire provincial a approuvé le projet d’investissement pour la préservation du vestige archéologique de Xom Rên, afin de conserver, embellir et valoriser le site.L’objectif du projet est de transformer le site archéologique en destination touristique associée à la zone des vestiges historiques du temple Hùng (rois fondateurs du pays) et aux autres sites de la ville de Viêt Tri...Le projet demeure lettre morteLe projet s’est vu attribuer un investissement total de plus de 610 milliards de dôngs pour aménager la superficie totale de 42,5 ha qui comprendra un musée, une zone d’écotourisme, des monuments publics et des infrastructures techniques. D’autre part, la rénovation et la réparation des habitations situées dans la zone des reliques comptent parmi les priorités du projet. Le projet devrait être mis en place au plus tard le 31 décembre 2020 mais demeure jusqu’à présent lettre morte.Selon Nguyên Thi Kim Thu - chef du Bureau de la culture du district de Phu Ninh, la mise en œuvre du projet fait face à plusieurs difficultés, notamment liées au ralentissement du décaissement.Pour faire face à cette situation, le 28 octobre 2019, le Comité populaire du district de Phu Ninh a soumis le rapport N°131/TTr-UBND sur l’évaluation des investissements pour le projet de construction du vestige archéologique de Xom Rên.Sur la base dudit rapport, le 31 octobre 2019, le Service de la planification et de l’investissement a présenté le rapport N°573/TTr-SKH&DT au Comité populaire de Phu Tho sur les résultats de l’évaluation du rapport du N°131/TTr-UBND.Par conséquent, le budget pour ce projet a été revu à la baisse à 4,5 milliards de dông à cause des difficultés dans la mobilisation des capitaux d’investissement : libération des terres pour les fouilles archéologiques, protection des fouilles utilisant des structures légères permettant la continuité des activités archéologiques et répondant aux besoins touristiques du site.Selon Han Van Luân, gardien du site archéologique du Xom Rên, l’archéologue Han Van Can s’est rendu dans la commune de Gia Thanh en 1968 et y a découvert de nombreuses haches et marteaux en pierre ainsi que des amulettes célestes, semblables aux objets utilisés par les vietnamiens à l’époque préhistorique.Depuis, de nombreuses délégations archéologiques s’y sont rendues chaque année pour explorer, fouiller et découvrir les milliers d’outils de travail et autres objets de culte en pierre et en céramique enfouis.Découvertes archéologiques