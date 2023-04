Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong (droite) et le secrétaire d'État américain Antony Blinken, en visite officielle au Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong a reçu le 15 avril à Hanoï le secrétaire d'État américain Antony Blinken, en visite officielle au Vietnam.Il a félicité le dirigeant américain pour sa première visite officielle au Vietnam en qualité de secrétaire d'État américain. Il a affirmé les bases importantes pour le développement des relations bilatérales. C’est le respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques de chaque partie pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et le monde.Antony Blinken a déclaré que les États-Unis appréciaient le succès du récent entretien téléphonique entre Nguyen Phu Trong et le président américain Joe Biden. Il a également partagé son évaluation du développement intégral et substantiel du partenariat intégral Vietnam-États-Unis au cours des dernières années, soulignant l'engagement américain à renforcer la coopération avec le Vietnam au cours des dernières années dans les domaines comme le commerce, l'investissement, la science, la technologie, l’éducation, la formation, la réponse au changement climatique. Il a réaffirmé que les États-Unis attachaient de l'importance aux relations avec le Vietnam et souhaitaient porter les relations à un nouveau niveau.Le secrétaire d'État américain a souligné que les États-Unis soutenaient le rôle central de l'ASEAN et souhaitaient adopter les mécanismes et cadres de l'ASEAN pour promouvoir la résolution des problèmes d'intérêt commun entre les pays de la région.Le secrétaire général du PCV s'est félicité du soutien des États-Unis aux préoccupations communes du Vietnam et des pays de l'ASEAN sur les questions régionales et internationales.Au nom du président Joe Biden, Antony Blinken a réitéré l'invitation du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong à se rendre aux États-Unis. Nguyen Phu Trong a de nouveau remercié, suggéré aux agences compétentes d’arranger la visite en temps opportun et a réitéré l'invitation du président Joe Biden à se rendre au Vietnam.Le même jour, le chef de la Commission des Affaires étrangères du Comité central du Parti, Le Hoai Trung, a reçu le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken. - VNA