L'ambassadeur du Vietnam au Sénégal résidant en Algérie Tran Quoc Khanh (droite) présente au président sénégalais Macky Sall ses lettres de créances. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président sénégalais Macky Sall a affirmé que son pays était prêt à coopérer avec les autres pays en général et le Vietnam en particulier pour résoudre les défis auxquels le monde entier était confronté tels que la crise sanitaire, le changement climatique, les conflits régionaux, les tensions géopolitiques, le terrorisme...

S'exprimant après avoir reçu la lettre de créance du président Vo Van Thuong de la part de l'ambassadeur du Vietnam au Sénégal résidant en Algérie Tran Quoc Khanh, Macky Sall a souhaité que l'ambassadeur apporte sa contribution au développement des relations d’amitié et de coopération entre le Sénégal et le Vietnam dans les temps à venir.

L'ambassadeur Tran Quoc Khanh a exprimé son honneur d'être nommé représentant de l'État du Vietnam au Sénégal, pays ayant le taux de croissance du PIB le plus élevé d'Afrique ces dernières années. Il a souligné sa volonté de renforcer les relations de coopération traditionnelle, en particulier dans les domaines tels que l'agriculture, l'économie maritime, le commerce, l’échange entre les deux peules.

Auparavant, Tran Quoc Khanh avait également présenté une copie de la lettre de créance au secrétaire général du ministère sénégalais des Affaires étrangères et a proposé des mesures visant à accroître le commerce et l'agriculture entre les deux parties. Il a aussi échangé sur la situation de la communauté vietnamienne au Sénégal et les activités de la Fédération de Vovinam au Sénégal. Il a transféré le projet de Protocole d'accord sur le commerce du riz proposé par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce.

Ces dernières années, le commerce bilatéral Sénégal-Vietnam s’est fortement développé pour atteindre annuellement environ 70 millions de dollars.



Le Vietnam exporte vers le Sénégal du poivre, des céréales, des légumes, des textiles, des produits aquatiques, du riz... et en importe des noix de cajou, du coton, des aliments pour animaux...

Actuellement, environ 2 000 Vietnamiens vivent et font des affaires au Sénégal. La Fédération de Vovinam au Sénégal compte plus de 3 000 membres dans toutes les villes et provinces du pays. - VNA