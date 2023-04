Rome (VNA) - Des experts et universitaires vietnamiens et italiens se sont réunis lors d’un séminaire international, mardi 18 avril à Rome, pour souligner l’importance de l’époque où le président Hô Chi Minh a vécu et travaillé en Italie dans les années 1930.

Le secrétaire du Comité central du PCV et chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation dudit comité, Nguyên Trong Nghia au séminaire, à Rome, le 18 avril. Photo: VNA



L’événement a réuni le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation dudit comité, Nguyên Trong Nghia, ainsi que des responsables de certains ministères composant la délégation du PCV en visite en Italie.



Il a également attiré des responsables du Parti communiste italien, du Parti de la refondation communiste, du Parti démocrate, du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, de l’Association d’amitié Italie-Vietnam, des consuls honoraires vietnamiens à Turin et à Nopoli et de nombreux amis italiens.



Nguyên Trong Nghia a souligné l’importance de la conférence dans le maintien et la promotion du patrimoine laissé par le président Hô Chi Minh, en particulier dans la promotion des relations entre le Vietnam et d’autres pays, dont l’Italie, alors que les deux parties célèbrent le 50e anniversaire des relations diplomatiques et les 10 ans du partenariat stratégique entre les deux pays.



