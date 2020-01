Hanoï (VNA) - Le Seigneur Trente est le nom que les Vietnamiens donnent au tigre. Il est énormément lié au folklore. Nombre d’expressions populaires et de proverbes sont inspirés par cet animal.



Les tigre s se font de plus en plus rares. Photo: CVN

Tout petit, j’habitais dans la rue du Chanvre (Hàng Gai), au cœur du Vieux quartier de Hanoï. Maintenant encore, je ne me rappelle pas sans frisson la peur que je ressentais chaque fois, surtout le soir, que montant à l’étage, je devais passer devant un petit autel dédié au Seigneur Tigre. Il était là, trônant majestueusement dans une grande image avec ses terribles yeux verts, sa queue raide comme une épée et ses griffes menaçantes, derrière l’assiette de fleurs fraîches et le bol d’eau pure que ma mère lui offrait chaque jour pour quémander sa protection.



Le culte du Seigneur de la Jungle



Nous n’osions pas l’appeler par son nom hô de peur que celui-ci n’invoque son apparition. Nous l’appelions par des surnoms : hùm, cop, kênh, khai et Ông Ba muoi (Seigneur Trente).



Au Vietnam, le culte du Seigneur de la Jungle est assez généralisé. On adore le Tigre Blanc (Bach Hô) ou les Cinq Tigres (Ngu Hô) aux cinq couleurs. L’autel se trouve parfois dans la cour ou dans un petit pagodon du jardin quand on habite au pied de la montagne. On offre au Génie Tigre, le premier et le quinzième jour du mois lunaire, du bétel, de l’alcool, des fleurs, et aux occasions solennelles, des œufs de poule et même de la viande crue.

Au Vietnam, le culte du Seigneur Trente est assez généralisé. Photo: CVN



Le tigre se fait rare au Vietnam à cause des deux longues guerres de résistance et surtout des bombardements chimiques américains. Il habite les fourrés et les prairies d’herbe à paillote où il trouve des proies, de l’eau et de l’ombre. Il se nourrit de mammifères (cerf, sanglier, civette, buffle et bœuf sauvages, tortue, rat, grenouille…). Les gros tigres peuvent atteindre 2 m de longueur, 1 m de hauteur, et peser jusqu’à 200 kg. La tigresse accouche au printemps et en été. Chaque portée (4-5 petits) survit rarement dans sa totalité : il arrive que d’autres fauves les dévorent. La durée de vie du tigre est d’environ 30 ans.



Le tigre dans le folklore



Pour se défendre contre les tigres qui viennent leur enlever des cochons et autres animaux domestiques, les villageois emploient des trappes. Dans certaines régions, on a recours à un stratagème simple et ingénieux : on attire le Seigneur Trente par une proie placée dans la paille enduite de résine de pin qui se colle au pelage de la bête. Pour se libérer, le fauve s’enroule dans la paille qui fait boule autour de son corps. Il ne peut plus marcher et se laisse encager. Outre sa fourrure et sa chair (pas fameuse), le tigre offre ses os qui servent à préparer un excellent pâté tonique.



Le tigre est très lié au folklore vietnamien. Est bien connue la fable du buffle, du tigre et de l’Homme. Pour avoir voulu pénétrer le secret de l’intelligence humaine, le Tigre se laisse attacher et brûler par l’Homme, ce qui lui laisse sur sa robe fauve des stries sombres. Beaucoup de temples sont décorés du Tigre, considéré comme animal hiératique. Nombre d’expressions populaires font allusion au tigre : Khoe nhu hô (Fort comme le tigre), An nhu hô (Manger comme le tigre), Hô giây (Tigre en papier), Du nhu cop (Féroce comme le tigre), Hang hùm noc ran (Tanière de tigre et venin de serpent : pour désigner un endroit dangereux), notamment. -Huu Ngoc/CVN/VNA